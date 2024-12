Ian McKellen, Michaela Coel e James Corden star di The Christophers, nuovo film di Steven Soderbergh

Steven Soderbergh tornerà alla regia in occasione del film The Christophers e i protagonisti saranno Ian McKellen, Michaela Coel e James Corden.

Steven Soderbergh ha trovato i protagonisti del suo prossimo film intitolato The Christophers: nel cast ci saranno infatti Ian McKellen, Michaela Coel e James Corden.

Le riprese del progetto inizieranno nella città di Londra nel mese di febbraio.

Cosa racconterà The Christophers

La commedia dark avrà al centro della trama i figli di un artista, in passato famoso, che assumono un falsario per terminare le opere che ha lasciato incomplete in modo che possano essere scoperte e vendute dopo la sua morte.

La sceneggiatura di The Christophers è stata firmata da Ed Solomon, che ha collaborato con Steven Soderbergh in occasione del thriller No Sudden Move, arrivato nelle sale nel 2021, della miniserie Full Circle, e di Mosaic. Lo sceneggiatore ha inoltre lavorato a Bill & Ted Face The Music, prodotto dal regista.

I 10 migliori film di Steven Soderbergh

Il cast del nuovo lungometraggio

Il film sarà finanziato e prodotto da Michael Schaefer e Mike Larocca di Department M.

Ian McKellen ha recentemente recitato in film come The Critic, Hamlet, e The Good Liar. Michaela Coel, invece, è star di Mother Mary accanto ad Anne Hathaway. James Corden, dopo i suoi impegni come conduttore, tornerà protagonista di Gavin & Stacey in occasione dello speciale natalizio in arrivo il 25 dicembre su BBC One.

Soderbergh sta attualmente completando il lavoro previsto su Black Bag, film in arrivo nelle sale americane il 14 marzo 2025, che dovrebbe avere la durata record, nella sua filmografia, di 148 minuti.

La trama non è ancora stata svelata, tuttavia le prime notizie apparse online sostengono che si tratti di una sua personale interpretazione di un film di Howard Hawks, regista noto per aver esplorato numerosi generi cinematografici.

Black Bag potrebbe essere presentato in anteprima durante l'edizione 2025 del Sundance Film Festival.