Ian McKellen incoraggia i giovani attori gay a fare coming out: "Nascondersi è stupido"

Sir Ian McKellen è noto per ruoli memorabili come Magneto nel franchise degli X-Men e Gandalf nella saga cinematografica de Il Signore degli Anelli. Il veterano attore ha dichiarato pubblicamente la sua omosessualità nel 1988 e ora sta esortando i colleghi più giovani a fare lo stesso.

In un'intervista al Times, McKellen ha affrontato il tema del matrimonio omosessuale, in un momento in cui rischia di essere vietato in diversi Stati americani: "Dobbiamo sempre stare all'erta. In questo Paese, spero che grazie al matrimonio gay, più persone siano meno spaventate e più accettate nei confronti degli omosessuali. Altrove il quadro non è così buono".

È stato fatto notare come non ci sia ancora stato un primo ministro apertamente gay, un vincitore dell'Oscar come miglior attore o un calciatore della Premier League. McKellen ha poi affermato la sua convinzione che i giovani calciatori e attori probabilmente temono di fare coming out, a causa di "pessimi consigli da parte degli agenti".

Ian McKellen ai giovani attori e calciatori gay: "Uscite allo scoperto e seguite il vostro cuore"

Ian McKellen ne Il signore degli anelli - Il ritorno del re

Detto questo, McKellen raccomanda vivamente a chiunque si trovi in questa situazione di ignorare tale consiglio, sottolineando che non ha mai visto nessuno pentirsi per aver fatto coming out. "Negli sport femminili non è un problema", ha fatto notare McKellen. "Immagino che i giovani calciatori stiano probabilmente ricevendo, come gli attori, pessimi consigli da parte di agenti preoccupati per i propri guadagni. Ma il primo calciatore della Premier League a fare coming out diventerà il calciatore più famoso del mondo, con tutte le agenzie che imploreranno il suo nome sui loro prodotti".

Un primo piano di Ian McKellen

Il 6 volte vincitore dell'Olivier Award ha aggiunto: "Non ho mai incontrato nessuno che abbia fatto coming out e se ne sia pentito. Mi dispiace per tutte le persone famose che sentono di non poter fare coming out. Nascondersi è sciocco, non ce n'è bisogno. Non ascoltate i vostri certi consigli, ascoltate il vostro cuore. Ascoltate i vostri amici gay che ne sanno di più. Uscite allo scoperto. Uscite alla luce del sole".

McKellen aveva 48 anni quando nel 1988 fece pubblicamente coming out nel programma radiofonico della BBC Third Ear. All'epoca spiegò che la sua decisione di fare coming out era stata presa in risposta alla controversa legislazione britannica che mirava a impedire alle amministrazioni locali e alle scuole di "promuovere l'omosessualità". Nel 1998 ha riflettuto sulla decisione, condividendo il rammarico di non aver fatto coming out prima nella sua vita: "Beh, ho molti rimpianti per non aver fatto coming out prima, ma uno di questi potrebbe essere quello di non essermi impegnato nella politica", aveva detto. "Tutto ciò che la politica significa è creare connessioni. Non ho avevo mai creato connessioni con la mia esperienza di uomo gay".