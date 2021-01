I Soprano: il figlio di James Gandolfini è Tony Soprano nel film prequel (FOTO)

Michael Gandolfini, figlio di James Gandolfini, è un giovane Tony Soprano nelle prime immagini di The Many Saints of Newark, film prequel de I Soprano.

Michael Gandolfini, figlio di James Gandolfini, interpreta la versione giovane di Tony Soprano nelle prime immagini di The Many Saints of Newark, film prequel della serie de I Soprano.

Michael Gandolfini è Tony Soprano in The Many Saints of Newark

Questa settimana sono state rilasciate le prime immagini di The Many Saints of Newark, film diretto da Alan Taylor (Thor: The Dark World) e scritto a quattro mani da David Chase (creatore della serie) e Lawrence Konnerche, che rappresenterà un vero e proprio prequel de I Soprano, celeberrima serie tv prodotta da HBO e trasmessa nell'arco di sei stagioni, prodotte tra il 1999 ed il 2007.

Il pubblico ha avuto l'opportunità di dare un'occhiata alle immagini in questione tramite il trailer con cui Warner Bros. ha promosso alcuni dei suoi film in uscita, tra cui Dune, Godzilla vs Kong e, appunto, The Many Saints of Newark. Pochi attimi che hanno però scatenato subito l'entusiasmo di addetti ai lavori e semplici appassionati di cinema che hanno avuto così l'opportunità di ammirare Michael Gandolfini nei panni di Tony Soprano, iconico personaggio interpretato anni prima da suo padre, il compianto James Gandolfini. L'attore 21enne interpreta la versione più giovane del mafioso protagonista della serie televisiva. Ambientato negli anni '60 a Newark, quando cioè le rivolte tra italo-americani e afro-americani erano ai massimi storici, il film prequel presenterà le versioni più giovani di tutti gli amati personaggi della serie. Ad interpretarli saranno Alesandro Nivola, Vera Farmiga, Ray Liotta, Jon Bernthal, Corey Stoll, Billy Magnussen e John Magaro.

Ricordiamo che James Gandolfini è morto di infarto nel 2013, a soli 51 anni. Michael è nato nel 1999, ovvero lo stesso anno in cui I Soprano è stato presentato per la prima volta su HBO. Nel 2019, il giovane attore aveva parlato con Esquire, descrivendo l'esperienza vissuta nel guardare I Soprano dopo la morte di suo padre, descrivendola come una vera e propria impresa emotiva da affrontare. "È stato un processo intenso. Perché, come attore, ho dovuto guardare questo ragazzo che ha creato il ruolo, cercare manierismi, voce, tutte quelle cose che avrei dovuto replicare", ha detto Gandolfini, aggiungendo: "Ma allo stesso tempo ho visto mio padre. Penso che ciò che ha reso tutto così difficile è stato che dovevo farlo da solo. Ero semplicemente seduto da solo nel mio appartamento buio, a guardare mio padre tutto il tempo".

The Many Saints of Newark uscirà nelle sale e su HBO Max il 24 settembre.