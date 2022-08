I Simpson: nella stagione 34 un episodio affronterà la capacità della serie di prevedere il futuro

La serie animata I Simpson affronterà la sua capacità di prevedere il futuro in uno degli episodi della prossima stagione.

Il progetto creato da Matt Groening, nel corso degli anni, ha proposto eventi che sono poi realmente accaduti, come il volo nello spazio di Richard Branson, la pandemia, l'acquisizione di Fox da parte di Disney e persino Donald Trump come presidente degli Stati Uniti.

Matt Selman, showrunner della serie, ha anticipato parlando della stagione numero 34: "Abbiamo un altro folle episodio concettuale che spiega come I Simpson conoscono il futuro". Lo sceneggiatore e produttore ha sottolineato: "Si tratta di un episodio concettuale con dentro molte cose folli, ma propone una spiegazione su come I Simpson possono prevedere il futuro".

Per ora non sono stati svelati ulteriori dettagli riguardanti la puntata e bisognerà attendere per scoprire in che modo verrà affrontata la questione nella finzione. Nella realtà lo sceneggiatore Bill Oakley ha parlato della bizzarra capacità dichiarando: "In realtà ci sono pochi casi in cui I Simpson hanno predetto qualcosa. Principalmente si tratta di una coincidenza perché gli episodi sono così vecchi che la storia si ripete. La maggior parte di queste puntate sono basate su cose che sono accadute negli anni '60, '70 e '80".