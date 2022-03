I Simpson: Matt Groening disegna una vignetta per l'Ucraina (FOTO)

Matt Groening, il creatore de I Simpson, ha disegnato una vignetta di Homer, Marge, Bart, Lisa e Maggie che sventolano la bandiera Ucraina, la cui foto che è stata condivisa su tutti i profili ufficiali della serie animata più famosa di sempre.

Al Jean, lo showrunner della serie, ha dichiarato che la vignetta "ha lo scopo di mostrare al mondo che ci preoccupiamo profondamente per quello che sta succedendo e che abbiamo un'enorme simpatia per il popolo ucraino e vogliamo che questo guerra finisca".

L'immagine postata dal profilo Twitter de I Simpson non ha una didascalia: soltanto tre hashtag, #TheSimpsons #Simpsons #Ukraine, accompagnano il messaggio di Groening. Sembra proprio che la serie, nota per aver più volte predetto il futuro nel corso degli anni, ci abbia azzeccato anche questa volta: l'invasione dell'Ucraina è stata anticipata in una puntata del 1998.

A proposito della sequenza dell'episodio in questione, intitolato Simpson Tide, Al Jean ha dichiarato: "Ci sono due tipi di previsioni de I Simpson. Ci sono le folli coincidenze, come quella di aver previsto la presidenza di Donald Trump, poi ci sono cose come questa in cui sono davvero triste che il presagio si sia avverato, ma di cui non sono sorpreso".