I Simpson: l'omaggio a Death Note nelle prime clip di La Paura Fa Novanta XXXIII

I Simpson renderanno omaggio a Death Note in occasione del nuovo speciale La Paura fa Novanta e le prime clip svelano qualche anticipazione riguardante l'evento annuale di Halloween.

L'appuntamento è uno dei più attesi dai fan dello show cult creato da Matt Groening e, di stagione in stagione, ha regalato delle imperdibili parodie del genere horror, ma non solo.

L'intero corto realizzato per la serie I Simpson ispirato a Death Note sembra sia stato curato da DR Movie, lo studio che ha realizzato l'anime originale. Death Tome, questo il titolo del segmento, sarà una parodia dell'opera originale giapponese e le clip mostrano la famiglia nel nuovo stile.

Grazie ai video condiviso online si può inoltre vedere che che sarà Lisa a prendere possesso del famoso taccuino che dà il potere di decidere la potenziale morte delle persone semplicemente scrivendo dei nomi tra le pagine.

La paura fa Novanta XXXIII debutterà sugli schermi americani il 30 ottobre e nello speciale si citeranno inoltre The Babadook e Westworld.

Ecco le prime clip in anteprima: