I Simpson: "La serie tv sta per finire" secondo Danny Elfman

I Simpson sarebbero arrivati alla fine: a dichiararlo è stato Danny Elfman nel corso di una recente intervista, fissando anche una possibile data, assolutamente indicativa: entro il prossimo anno.

I Simpson sono una serie tv longeva quanto una soap opera: comparsi sullo schermo per la prima volta nel 1989, sono attualmente in onda con la stagione n° 31, non perdendo mai freschezza nei temi, nei dialoghi quando negli ascolti. Eppure secondo il compositore della loro celebre sigla, Danny Elfman, anche per Homer, Marge e famiglia sarebbe il momento di andare in pensione: "Bene, da quanto ho sentito dire, la fine sta arrivando. Quindi anche questa discussione finirà. Non lo so per certo ma le voci dicono che sarà questo il suo ultimo anno di vita".

Sappiamo però, per una pura questione matematica, che gli anni dovrebbero essere due e che dunque I Simpson dovrebbero terminare la loro corsa trionfale nel 2021. Questo perchè FOX ha rinnovato la serie per altre due stagioni a febbraio 2019, di conseguenza fino a quella data sono stati prolungati anche i contratti di chi con la famiglia Simpson lavora.

E per quanto la notizia, se confermata, si candidi ad essere una delle più tristi dell'anno parlando nel campo dell'entertainment, lo stesso Danny Elfman ha svelato che, quando tutto cominciò non avrebbe scommesso un dollaro sulla riuscita dello show: "Sono sbalordito per il fatto che sia durato tanto. Quando ho scritto quella sigla pensavo che non l'avrei più sentita perchè pensavo che neppure all'inferno questo show avrebbe avuto una possibilità. E invece è una delle sorprese più grandi della mia vita".