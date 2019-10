I Simpson, Jason Momoa guest star del nuovo episodio: "Niente autografi sul seno!"

I Simpson accolgono Jason Momoa come guest star dell'ultimo episodio della serie in onda su Fox. Il network ha pubblicato una clip nel quale Momoa in versione Simpson racconta la storia di Saint Castellanta. All'inizio del racconto viene interrotto da una delle sorelle di Marge Simpson, che gli chiede di autografarle il seno sinistro.

A quel punto Jason Momoa risponde:"Aquaman non è qui per firmare seni... questo è un evento separato al Marriott, Sala Conferenze C". Momoa prosegue a raccontare la storia, spiegando che il santo è stato fatto a pezzi e gli sono stati sostituiti i bulbi oculari con del cioccolato ricoperto di pistacchi.

Jason Momoa appare nell'episodio The Fat Blue Line, in onda domenica negli Stati Uniti. La sinossi dell'episodio riassume gli eventi della puntata:"Durante il festival di strada di Castellanta, gran parte della città scopre di essere stata derubata del portafogli. Dopo che l'investigatore rinchiude in prigione l'uomo sbagliato, il capo Wiggum decide di catturare il vero criminale e dimostrare che è ancora adeguato al lavoro in polizia".

Jason Momoa tornerà nei panni di Arthur Curry/Aquaman nel sequel, previsto nel 2021:"Sono davvero entusiasta di girare il sequel, perché per la prima volta è ambientato tutto sulla Terra". Prima di riprendere il ruolo di Arthur, una capatina a Springfield è quello che ci vuole.