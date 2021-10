I Simpson: le immagini di Treehouse of Horror XXXII confermano la parodia di Parasite

La serie I Simpson offrirà una parodia del film Parasite all'interno dello speciale Treehouse of Horror XXXII, l'appuntamento annuale che celebra Halloween.

Per la prima volta l'episodio offrirà cinque racconti diversi, non tre, e proprio il primo segmento che andrà in onda sugli schermi americani il 10 ottobre sarà ispirato al vincitore del premio Oscar.

I Simpson: un'immagine di Treehouse of Horror XXXII

Nella puntata che conterrà la trentadueesima versione di Treehouse of Horror, come rivelano le immagini, la famiglia Simpson si troverà alle prese con situazioni ispirate a Parasite. Homer, Marge e i loro figli cercheranno di infiltrarsi nella vita della celebrità di Springfield Rainier Wolfcastle e saranno alle prese con l'allagamento della propria abitazione.

I Simpson: un'immagine di Treehouse of Horror XXXII

I Simpson: un'immagine di Treehouse of Horror XXXII

Lo speciale proporrà poi una parodia di The Ring, con i giovani protagonisti che scoprono un video su TikTok che porta alla morte chiunque lo veda entro sette giorni, e un approccio sanguinoso e violento a Bambi.

L'episodio della serie I Simpson mostrerà inoltre la leggenda dell'horror Vincent Van Gough (nella versione originale con la voce di Maurice LaMarche) mentre legge a Maggie la storia The Telltale Bart, una versione riveduta e corretta del racconto di Edgar Allan Poe The Telltale Heart (Il cuore rivelatore) che permetterà di vedere sullo schermo delle animazioni ispirate a Edward Gorey.

In un altro sketch ci sarà infine spazio a un racconto che coinvolgerà tutti gli abitanti di Springfield e che potrà contare su un cameo dell'ex giocatore dell'NBA Tree Rollins.

I Simpson: un'immagine di Treehouse of Horror XXXII

I Simpson: un'immagine di Treehouse of Horror XXXII

I Simpson: un'immagine di Treehouse of Horror XXXII

I Simpson: un'immagine di Treehouse of Horror XXXII

I Simpson: un'immagine di Treehouse of Horror XXXII

I Simpson: un'immagine di Treehouse of Horror XXXII

I Simpson: un'immagine di Treehouse of Horror XXXII

I Simpson: un'immagine di Treehouse of Horror XXXII