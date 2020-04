I Simpson: il corto Maggie Simpson in Playdate with Destiny da domani su Disney+

Disney+ ha annunciato l'arrivo del corto Maggie Simpson in Playdate with Destiny, una delle protagoniste della serie I Simpson.

Il mondo della serie I Simpson è al centro del corto animato, intitolato Maggie Simpson in Playdate with Destiny, da domani 10 aprile disponibile su Disney+, la piattaforma di streaming dello studio.

L'avventura era stata ideata per essere proiettata sul grande schermo prima di Onward, il film Pixar che negli Stati Uniti è già arrivato nel catalogo del nuovo servizio dopo la chiusura delle sale.

Il creatore della serie I Simpson, Matt Groening, ha condiviso sui social una speciale nota scritta a mano che dà la notizia ai fan di tutto il mondo. Lo sceneggiatore e produttore, a nome di tutti gli animatori, ha scritto: "La risposta al corto è stata così gratificante e volevamo che tutti potessero vederlo a casa. Quindi ecco qui. Guardatelo in streaming a partire dal 10 aprile su Disney+".

Maggie Simpson in Playdate with Destiny inizia in una normale giornata al parco per la giovane protagonista. Sembra essere un giorno come tutti gli altri, ma quando Maggie si trova in pericolo, un eroico bambino la mette in salvo, rubandole il cuore. Dopo un felice primo appuntamento di giochi, Maggie non vede l'ora di rivedere il suo nuovo fidanzatino il giorno seguente, ma le cose non vanno esattamente come previsto. Sarà il destino (o Homer) a ostacolarla?

Distribuito nelle sale americane prima del film Disney e Pixar Onward - Oltre la magia, il progetto si basa sul successo del cortometraggio animato, candidato agli Oscar nel 2013, Maggie Simpson in 'The Longest Daycare'. Entrambi i corti si uniscono alla ricchissima collezione di titoli de I Simpson presenti su Disney+ che includono anche I Simpson - Il film e 30 stagioni della serie televisiva vincitrice degli Emmy Award.