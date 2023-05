I Simpson celebrano il 750° episodio con 750 personaggi nella sequenza dei titoli di testa (VIDEO)

Nel 750º episodio de I Simpson, ben 750 personaggi tra gli storici personaggi della serie fanno ritorno a Springfield nella sequenza dei titoli di testa. La longeva sitcom animata ha concluso la sua 34ª stagione con il 750º episodio del 21 maggio intitolato "Le Avventure di Homer Attraverso il Parabrezza".

Sebbene la 34esima stagione de I Simpson sia giunta al termine, lo show continuerà in quanto questo gennaio è stato rinnovato per le stagioni numero 35 e 36. Con il 750º episodio de I Simpson, i fan di lunga data sono stati deliziati con una versione senza precedenti della famosa sequenza di apertura dello show che celebra i molti dei volti che sono passati per la città nel corso dei decenni.

La sequenza mostra personaggi come la crudele babysitter Lucille Botzcowski, la maestra della Springfield Elementary Ms. Peyton, interpretata da Kerry Washington e molti altri ancora. Lo show, che va in onda ininterrottamente dal 1989, nel corso degli anni ha introdotto un notevole numero di personaggi, inclusi i residenti della stessa Springfield, celebrità di passaggio o persino visitatori dal lontano mondo di Rigel VII.

Tuttavia, sebbene I Simpson sia indubbiamente una serie ricca di personalità memorabili, lo show ha anche dovuto dire addio a molti personaggi amati dai fan, come l'avvocato incompetente Lionel Hutz e l'attore screditato Troy Maclure, entrambi interpretati da Phil Hartman, deceduto nel 1998. Così come l'insegnante Edna Krabappel che ha detto addio ai fan dopo il decesso di Marcia Wallace nel 2013.