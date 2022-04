I Simpson: Billie Eilish protagonista del nuovo corto

Il quarto corto della serie I Simpson prodotto per Disney+ avrà come protagonista la cantante Billie Eilish.

Il quarto corto della serie I Simpson prodotto per Disney+ avrà come protagonista Billie Eilish, che ha dato la voce alla versione animata di se stessa.

Il nuovo racconto debutterà sulla piattaforma di streaming il 22 aprile e si intitolerà When Billie Met Lisa.

Nella realizzazione del cortometraggio sono stati coinvolti i recenti vincitori del premio Oscar Billie Eilish e suo fratello Finneas.

I due giovani artisti hanno interpretato se stessi nel mondo della serie I Simpson e online è stato condiviso il poster di When Billie Met Lisa.

I Simpson: il poster di When Billie Met Lisa

La sinossi ufficiale del cortometraggio anticipa:

Lisa Simpson viene scoperta dagli artisti Billie Eilish e Finneas mentre va alla ricerca di un posto tranquillo per provare con il suo sassofono. Billie invita Lisa nel suo studio per una jam sessione speciale che non dimenticherà mai.

In precedenza hanno debuttato su Disney+ i corti legati alla saga di Star Wars e alla serie Loki, e a novembre è stato distribuito The Simpson in Plusaversary.