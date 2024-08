I Simpson, la 35esima stagione arriva su Disney+, ecco quando

La 35esima stagione dei Simpson arriverà su Disney+ e presto arriveranno anche nuovi episodi esclusivi sulla piattaforma! Infatti, i Simpson stanno per tornare sugli schermi in autunno con la stagione 36 della longeva sitcom animata, ma la stagione 35 della serie è attualmente disponibile solo in streaming su Hulu.

Le cose però cambieranno molto presto: la Disney ha infatti annunciato che la stagione 35 dei Simpson sarà disponibile in streaming su Disney+ a partire da ottobre, con alcune nuove aggiunte previste anche per il servizio di streaming.

Le notizie dal D23

Durante il panel dedicato ai Simpson nell'ambito del weekend del D23, è stato annunciato ufficialmente che la Stagione 35 de I Simpson sarà trasmessa in streaming su Disney+ il 2 ottobre. Si tratta della stagione di 18 episodi precedentemente trasmessa da Fox, ma non è tutto ciò che arriverà quest'anno. Sono previsti anche quattro nuovi episodi speciali esclusivi per il servizio di streaming.

I Simpson: un'immagine di Treehouse of Horror XXXII

Questi quattro episodi esclusivi sono intitolati "The Past and the Furious", "Yellow Planet" e "O C'mon All Ye Faithful". L'ultimo di questi speciali è un episodio speciale natalizio di due parti che uscirà il 17 dicembre per celebrare il 35° anniversario del primo speciale natalizio in cui tutto ebbe inizio. Le date di uscita degli altri due speciali esclusivi di Disney+ non sono ancora state annunciate.

Per quanto riguarda la prossima 36esima stagione, che arriverà in autunno, dovrebbe essere trasmessa da Fox a partire da domenica 8 settembre. Se nel frattempo volete recuperare tutto il resto, le prime 34 stagioni della serie e il film dei Simpson sono attualmente disponibili in streaming su Disney+. La serie animata di lunga durata viene presentata come segue:

"Questa amata commedia animata racconta la storia della famiglia Simpson e degli abitanti della tipica cittadina americana di Springfield. Homer Simpson lavora alla centrale nucleare locale e fa del suo meglio per guidare la sua famiglia, ma spesso scopre che sono loro a guidare lui. Con Homer, al 742 di Evergreen Terrace, vivono l'amorevole matriarca dai capelli blu Marge, il problematico figlio Bart, la figlia Lisa, che si impegna al massimo, e la piccola Maggie, che succhia il ciuccio".