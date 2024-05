I Simpson: il finale della Stagione 35 ha risolto un mistero su Homer che durava da 30 anni

Il finale della Stagione 35 de I Simpson ha fatto discutere principalmente per aver risolto un mistero su Homer che durava da oltre 30 anni e che i fan avevano discusso a lungo negli decenni.

Non è esagerato dire che Homer Simpson è uno dei personaggi televisivi più influenti di tutti i tempi. Senza di lui, non ci sarebbero Peter Griffin, Hank Hill, Bob Belcher o Stan Smith. Anche se i Simpson non invecchiano mai, i 35 anni di Homer in televisione lo hanno visto ispirare innumerevoli personaggi che si sforzano di essere così amabilmente insignificanti, così incantevolmente pigri e così unicamente stravaganti come l'iconico antieroe.

Homer in una scena dell'episodio L'inventore di Springfield de I Simpson

Tuttavia, Homer è innegabilmente cambiato dalla sua incarnazione originale. Nelle prime stagioni dei Simpson, Homer è decisamente più cupo, cinico e misantropo, ma è anche molto più intelligente. La rabbia di Homer era la sua caratteristica originaria quando Bart era di fatto il protagonista dello show.

Quando Homer è diventato il personaggio preferito dei fan, la sua mancanza di intelligenza e la conseguente franchezza sono diventate il suo biglietto da visita. Homer era un uomo semplice e insensato, ma questo lo rendeva dolce e sincero e la serie non ha mai perso di vista questo aspetto.

Il mistero sull'intelligenza di Homer

Ciò che la stagione 35 ha fatto è stato giustificare finalmente il graduale cambiamento dell'intelligenza di Homer. Nell'episodio 18, "Il cervello di Bart", Bart acquista un cervello umano in un barattolo dal negozio di surplus militare di Herman e lo usa per fare uno dei suoi soliti scherzi.

La sua insegnante, la signora Peyton, reagisce facendo in modo che Bart tratti il cervello come un bambino e lo porti con sé per settimane, scrivendo un diario sull'esperienza. Inizialmente esitante, Bart alla fine si affeziona emotivamente all'organo. Sfortunatamente, si è fidato di Homer per la cura del cervello e suo padre lo confonde con un barattolo di uova sottaceto.

I Simpson: un'immagine di Treehouse of Horror XXXII

Quando Bart chiede a Boe cosa fosse successo al cervello di Homer, Boe racconta che gli anni di consumo di alcolici e il lavoro con le radiazioni avevano compromesso l'intelletto di Homer. Sebbene Homer sia stato ingenuo per tutta l'epoca d'oro dei Simpson, la sua mancanza di intelligenza è diventata decisamente più evidente nelle ultime stagioni dello show.

Ciò corrisponde alla teoria di Boe, poiché Homer ha trascorso quegli anni a bere alcolici e a lavorare in una centrale nucleare, il che significa che il barista potrebbe aver azzeccato la sua valutazione. Naturalmente, la vera ragione del cambiamento di intelligenza di Homer è da ricercare nelle convenzioni ben collaudate della scrittura televisiva, ovvero il rendere il suo personaggio molto caratteristico.