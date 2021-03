I Simpson: la serie raggiunge la cifra record di 34 stagioni grazie al rinnovo da parte di Fox

I Simpson arriveranno alla cifra record di 34 stagioni: Fox ha infatti annunciato il rinnovo per altri due anni.

La serie animata creata da Matt Groening resterà quindi in onda fino al 2023 arrivando così a ben 757 puntate andate in onda.

Il network Fox aveva recentemente annunciato il via libera alla produzione di due ulteriori stagioni delle serie Bob's Burgers e I Griffin, scelta ora usata anche per I Simpson e annunciata con un divertente messaggio di Homer che ha dichiarato: "Con un po' di fortuna presto la serie sarà più vecchia di me".

Matt Groening, creatore e produttore della serie, ha detto: "Tutti nello staff della serie I Simpson sono elettrizzati nell'aver ottenuto ancora una volta il rinnovo e stiamo pianificando molte sorprese. Homer perderà un capello, Milhouse indosserà le lenti a contatto e Bart celebrerà il suo decimo compleanno per la trentatreesima volta".

Dana Walden di The Walt Disney Television ha invece ricordato: "Originale, brillante, divertente in modo oltraggioso, profetica... Non ci sono abbastanza aggettivi positivi per descrivere questa comedy geniale che continua a intrattenere gli spettatori di tutte le età. Jim Brooks, Matt Groening e Al Jean guidano un team di all-star che hanno stabilito un livello davvero alto e continuano a superarlo con ogni episodio. Da parte di tutte le persone dello studio e di milioni di fan della serie I Simpson in tutto il mondo, voglio ringraziare i nostri partner meravigliosi di Fox per aver reso questa giornata davvero meravigliosa".

Charlie Collier, CEO di Fox, ha infine aggiunto: "Si tratta di un vero piacere annunciare l'ordine delle stagioni 33 e 34 della serie I Simpson. Continuiamo a sperare, che eventualmente, riusciranno a non sbagliare. Abbiamo un profondo rispetto e ci congratuliamo con Matt, Jim, Al e gli altri numerosi parner meravigliosi che lavorano davvero duramente per migliorare The Tracey Ullman Show. Come si dice, 'sbagliando si impara'".