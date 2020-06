I segreti di Osage County: Meryl Streep, "ecco come ho interpretato Violet"

Interpretare un personaggio così complicato come Violet ne I segreti di Osage County, attraverso i suoi vari stati d'animo, si è rivelata una sfida anche per un premio Oscar come Meryl Streep. L'attrice, infatti, ha confessato che questo personaggio del film, sia stata una fra le interpretazioni più difficili che abbia mai dovuto affrontare.

I segreti di Osage County, diretto da John Wells nel 2013, vede la partecipazione di diverse stelle del cinema, tra cui Julia Roberts, Juliette Lewised Ewan McGregor. Tra questi, Meryl Streep ha interpretato Violet Weston, una donna anziana, malata di tumore alla bocca. L'attrice ha dichiarato che proprio questo personaggio è stato uno fra i più difficili che lei abbia mai provato:

"Una delle parti spiritualmente più difficili che si possano immaginare" - ha raccontato Meryl Streep - "devi essere un'attrice in grado di affrontare il mostruoso comportamento di Violet, con i suoi ribaltamenti di tristezza e il disgusto per sé stessa."

Meryl Streep con Julia Roberts in una drammatica scena de I segreti di Osage County

Con questo personaggio, Meryl Streep ha raccontato che voleva in un certo senso esplorare e provare, come attrice, i diversi aspetti dolorosi che Violet portava con sé:

_"Questo personaggio ribalta continuamente le sue azioni. Da una parte potrebbe fare qualcosa spinta dalle droghe, dall'altra potrebbe sorprenderti e non fare assolutamente niente. È imprevedibile, vulnerabile e sofferente. È un personaggio incredibilmente impegnativo da interpretare anche dal punto di vista fisico. Devi trasmettere il dolore di un corpo e di uno spirito consumati dal cancro. Hollywood non è sempre molto clemente con chi vuole mostrare i problemi dell'invecchiamento. Firmare volontariamente per un film che ti fa sembrare terribilmente malato e vecchio, richiede un serio grado di coraggio. È un'ottima lezione."