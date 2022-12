I segreti di Brokeback Mountain: Ang Lee ha dovuto "mediare" gli attriti fra Heath Ledger e Jake Gyllenhaal

A quanto pare durante le riprese del film I segreti di Brokeback Mountain ci sono stati alcuni attriti fra i due protagonisti Heath Ledger e Jake Gyllenhaal. La situazione, però, è stata prontamente mediata dal regista Ang Lee, come ha svelato recentemente proprio il regista.

Heath Ledger e Jake Gyllenhaal sul set di Brokeback Mountain

In un tributo per Empire's Greatest Actors Issue dedicato a Heath Ledger, Ang Lee ha ricordato di alcune particolari dinamiche avvenute sul set de I segreti di Brokeback Mountain.

Dalle sue parole il rapporto artistico fra Ledger e Gyllenhaal non era dei migliori, proprio per il loro differente approccio al lavoro: "L'aura di Heath alimenta l'intera storia. Si era preparato molto per il ruolo, soprattutto da solo, sorprendendomi poi sul set", ha detto Lee. "Un aspetto che ho amato, lavorando al film, è stato il vedere Heath e Jake sviluppare la particolarissima relazione tra i loro personaggi. L'ho visto svolgersi proprio davanti ai miei occhi, dalle prove fino alle riprese".

Continuando il regista ha raccontato di un "attrito" fra Heath Ledger e Jake Gyllenhaal: "A volte c'era attrito fra loro, non litigi, ma uno scontro di stili. Quando potevo lo mediavo, ma erano entrambi bravi in ​​modi diversi". Nella sua esperienza con Ledger, Ang Lee ha detto che lavorare insieme al lui sul set non era per nulla facile, anche perché preferiva preparare i ruoli da solo, portando i risultati in scena.

"Heath Ledger era un giovane attore brillante", ha poi affermato in conclusione. "Dio solo sa cosa avrebbe ottenuto più tardi nella vita. Aveva così tanto talento, sono sicuro che sarebbe stato un grande regista. Siamo stati tutti molto fortunati ad aver fatto film con un attore di quel calibro. Aveva un dono di Dio".

I segreti di Brokeback Mountain: l'approccio di Heath Ledger alle scene di sesso

I segreti di Brokeback Mountain è un film drammatico del 2005 che racconta la particolare storia di due cowboy che hanno una relazione intensa ed emozionante prima che le loro strade si dividano.