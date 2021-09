I racconti del Santo Nero di Ludovica Fales in anteprima mondiale al Festival Vision dal Mondo

laPalma di Rean Mazzone in partnership con Dream Film presentano I Racconti del Santo Nero, film documentario realizzato in bianco e nero e diretto da Ludovica Fales, regista ed artista multimediale, che verrà mostrato in anteprima mondiale al Festival Visioni dal Mondo.

Il film sarà presentato giovedì 16 settembre alle ore 16:00 in anteprima mondiale nell'ambito del Concorso Italiano, categoria lungometraggi, del 7° Festival Internazionale del Documentario Visioni dal Mondo, l'appuntamento con il cinema del reale che si terrà a Milano dal 16 al 19 settembre al Teatro Litta e al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci.

I racconti del Santo Nero mette in scena la storia di due donne che gestiscono un negozio ex voto in un remoto paesino siciliano, rivelando i loro desideri e gli eventi insoliti che circondano il culto del Santo Nero.

Nel cast tecnico Michele Braga, sound artist (ha lavorato al "Dau Project" di Ilya Kriszanhovsky con Romeo Castellucci e Anatoli Vasiljev, direttore tecnico del CIMM Centro Informatico Musicale Multimediale de La Biennale di Venezia), Davide Ambrogio che ha curato le musiche del film (autore dell'album "Invocazioni Evocazioni" che contiene una delle canzoni del film e vincitore di numerosi premi tra cui il Premio Ethnos Gener/Azioni 2020 e il Premio Musica contro le Mafie). Direttore della fotografia Beniamino Barrese (fotografo, direttore della fotografia e regista del pluripremiato film "La scomparsa di mia madre" nonché autore di video per Gucci, Armani e candidato all'European Film Award). Il montaggio è stato realizzato da Adelina Bichis (montatrice di "We are Many") e da Irene Vecchio (montatrice di "Indivisibili").

Il Festival Internazionale del Documentario Visioni dal Mondo, fondato e diretto da Francesco Bizzarri, con la direzione artistica di Maurizio Nichetti, presenta un programma ricco di anteprime ed eventi, roundtable ed esplorazioni culturali ad ingresso gratuito con un'attenzione al digitale che permette al pubblico di vedere i film anche sulla piattaforma ufficiale del Festival www.visionidalmondo.it.

Questa la sinossi de I Racconti del Santo Nero: Angelina e Aida gestiscono da 50 anni un negozio di "ex voto" a grandezza naturale in un piccolo paese della Sicilia. Persone provenienti da tutta la provincia si radunano per tre giorni alla fine di agosto per celebrare il culto di un santo nero, San Calogero, famoso in tutto il mondo per la sua capacità di guarire ferite fisiche e spirituali e di compiere miracoli straordinari. Il Santo migrante, giunto dalla Turchia attraverso il Mar Mediterraneo in povertà e sviluppate delle capacità taumaturgiche durante il viaggio, è rispettato da atei e credenti in tutta la Sicilia per la sua capacità di eseguire guarigioni apparentemente senza speranza e riunire le persone. I pellegrini si ritrovano a San Salvatore di Fitalia per fare una richiesta di grazia al santo sotto forma di voto. Un anno dopo camminano tutta la notte al buio per portare al santo "ex voto"* a grandezza naturale in cambio del miracolo ricevuto. Si uniscono a una processione di tre giorni, che tiene sveglio il paese giorno e notte, dando vita a un senso di febbre spirituale collettiva che colpisce tutti, dai bambini agli anziani. In un mondo sospeso tra il reale e il surreale, tra pagano e il sacro, tra un tempo immobile e tempo impermanente, Angelina e Aida custodiscono segreti di voti e miracoli, storie di desideri intimi e ardenti ed eventi misteriosi e insoliti che hanno costellato la loro vita e quella dei pellegrini. Attraverso il loro eterno attaccamento al santo nero, rivelano il potere della metafora di un uomo migrante, la cui resilienza e coraggio servono ancora come esempio e ispirazione per coloro che migrano da una parte all'altra del mare.