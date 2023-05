I pugni in tasca: arriva il remake del film di Bellocchio con Kristen Stewart e Josh O'Connor

Nel corso del Festival di Cannes, è stato annunciato il remake de I pugni in tasca, film d'esordio di Marco Bellocchio che nella versione americana vedrà nel cast Kristen Stewart, Josh O'Connor e Elle Fanning.

A dirigere questa nuova versione della storia, intitolata Rosebushpruning, sarà Karim Ainouz che quest'anno ha presentato proprio a Cannes il suo ultimo film, Firebrand, con Jude Law e Alicia Vikander. Alla produzione figurano The Match Factory e Mubi.

Lo stesso Bellocchio è presente in concorso a Cannes con il suo ultimo film, Rapito.

Secondo l'Hollywood Reporter, Aïnouz dirigerà su una sceneggiatura scritta da Efthimis Filippou, che in carriera ha collaborato con Yorgos Lanthimos. Il film con cui Marco Bellocchio ha fatto il suo esordio alla regia, uscito nel 1965, è una cupa satira sulla famiglia e sui valori della società.

"Il sorprendente esordio di Marco Bellocchio, I pugni in tasca, è uscito più di cinquant'anni fa e ha avuto un enorme impatto sul cinema italiano", ha dichiarato Aïnouz. "Sono entusiasta di collaborare con Efthimis Filippou per rivisitare quest'opera iconica e creare una parabola contemporanea sulla morte della famiglia patriarcale tradizionale, che spero sia emozionante e provocatoria in egual misura. Lavorare con un cast così dinamico di attori è un sogno che si avvera, sono interpreti che ammiro da tempo e con cui sono felice di poter realizzare questo adattamento e consegnarlo al pubblico di oggi".

Le riprese del remake partiranno nella primavera del 2024.