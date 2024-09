I pugni in tasca: ecco chi sostituirà Kristen Stewart e Josh O'Connor nel remake del film di Bellocchio

Callum Turner e Riley Keough sono entrati a far parte del cast di Rosebush Pruning di Karim Aïnouz, sostituendo Kristen Stewart e Josh O'Connor che erano stati inizialmente annunciati nel progetto a Cannes insieme a Elle Fanning. Rosebush Pruning non è altro che il remake del film del regista italiano Marco Bellocchio, I pugni in tasca.

La Fanning rimane a bordo insieme alla star di Masters of the Air Turner e all'attrice di Daisy Jones & The Six Keough, il cui coinvolgimento è stato svelato mentre le riprese sono in corso in Spagna.

Si ritiene che il cambio sia dovuto a motivi di programmazione, dato che la Stewart è attualmente impegnata nella post-produzione del suo progetto The Chronology of Water, da tempo in fase di lavorazione.

Altri dettagli del remake

Altre aggiunte al cast, annunciate di recente, riguardano Jamie Bell (Estranei), Lukas Gage (The White Lotus, Euphoria), Tracy Letts (Lady Bird, Ford vs Ferrari), Elena Anaya (The Skin I Live In) e Pamela Anderson, che sta vivendo un ritorno sul grande schermo con The Last Showgirl.

Annunciato inizialmente con il titolo Rosebushpruning, il film, destinato a MUBI, The Match Factory e Fremantle's The Apartment, è un adattamento del lungometraggio psicologico di Marco Bellochio di 50 anni fa, intitolato I pugni in tasca.

Il regista di Firebrand Aïnouz dirige da una sceneggiatura scritta da Efthimis Filippou (Kinds of Kindness, Il sacrificio del cervo sacro, The Lobster). "Sono entusiasta di dare vita a questa audace e deliziosa sceneggiatura, che sfida le nostre nozioni sulla famiglia tradizionale e sul patriarcato, con questo brillante ensemble di attori che ammiro da tempo", ha dichiarato Aïnouz.

Viola Fügen e Michael Weber producono per The Match Factory, che si occupa anche delle vendite mondiali del film. I diritti di adattamento sono stati acquisiti dalla società di Bellocchio, Kavac Film, il cui amministratore delegato Simone Gattoni è anche produttore insieme ad Annamaria Morelli.

Andreas Wentz e Juan Cano sono co-produttori in Spagna e Rachel Dargavel di Crybaby è co-produttrice nel Regno Unito. MUBI finanzia la produzione insieme a The Apartment, Metafilms, Anna Films e In Bloom. Anche il German Federal Film Board, Film- und Medienstiftung NRW e Medienboard e il BFI hanno finanziato il film.