I Promessi Sposi su RaiPlay: con il Trio un'epidemia da ridere

I Promessi Sposi del Trio composto da Massimo Lopez, Anna Marchesini e Tullio Solenghi è sempre disponibile su Rai Play in streaming.

La storica parodia de I Promessi Sposi del Trio Lopez - Marchesini - Solenghi è sempre disponibile su Rai Play, e in questo momento di quarantena da coronavirus è davvero la visione giusta per vivere con un sorriso un altro tipo di epidemia.

Il Trio raggiunse uno dei suoi apici comici in questa strepitosa parodia de I Promessi sposi, andata in onda nel 1990 su Rai Uno per cinque mercoledì consecutivi, con ascolti record. Ognuno dei tre grandi attori interpreta una miriade di personaggi diversi: Tullio Solenghi è il bravo Stanlio, Griso, il narratore nell'armadio, Renzo Tramaglino, Cristoforo Colombo, la madre di Renzo Tramaglino, il sassofonista di Fra Cristoforo, Fata Smemorina, Venditore di frutta, Frate del convento, Egidio, Strega di Biancaneve, L'Innominato, Zorro e Prof. Vladimir Von Pesten. Massimo Lopez, invece, è il bravo Ollio, Don Abbondio, il padre di Renzo Tramaglino, Lucìo il fratello di Lucia, Alessandro Manzoni, Fra Cristoforo, Don Rodrigo, Monaca di Monza, La Foca Monaca, Riff Raff, Ispettore Clouseau, Cardinale Borromeo, Ruud Gullit il figlio di Donna Prassede, Giulio Andreotti e Mino Damato.

Anna Marchesini è Lucia Mondella nei Promessi Sposi

La splendida Anna Marchesini è Perpetua, l'inviata dal cimitero, Lucia Mondella, Agnese, sassofonista di Fra Cristoforo, Cameriera, Bella Fighejra, Y-noyosa, Monaca di Ponza, Suor Guendalina, la madre badessa, l'assistente sadomaso dell'Innominato (Magenta), Biancaneve, Donna Prassede, giornalista di Mixer, Fata Turchina e interprete del prof. Vladimir Von Pesten. Il cast della miniserie - già disponibile su Rai Play - è formato anche da numerose guest star che vanno ad arricchire ulteriormente il livello comico dello show: Daniele Piombi, Piero Badaloni, Pippo Baudo, Giuliano Gemma, Wanna Marchi nel ruolo di una venditrice di unguenti contro la peste, Paolo Valenti, Sandro Ciotti e Enrico Ameri e Alice Solenghi, la figlia dell'attore.