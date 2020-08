I professionisti: stasera su Rai Movie il film western con Claudia Cardinale

I professionisti è il film che va in onda stasera su Rai Movie alle 21.10. Un western, quello diretto da Richard Brooks nel 1966, ormai considerato un classico del genere, che non passa certo inosservato anzitutto per il suo cast: Burt Lancaster, Lee Marvin, Robert Ryan e Woody Strode tutti uniti per portare in salvo Claudia Cardinale.

Un rivoluzionario messicano, Jesus Raza (Jack Palance), rapisce una donna, Maria (Claudia Cardinale), sposata con un ricco americano, Joe Grant. Grant ingaggia quattro uomini perché liberino la moglie e la riportino a casa. I quattro, allettati dalla ricompensa, superano le insidie del deserto e delle montagne fra il Texas e il Messico e riescono a liberare la donna. Ma, compiuta la missione, i quattro scoprono che la realtà è diversa da quella che si vorrebbe far credere.