I professionisti: nel film, le prime scene di nudo in un western

I professionisti è il primo western della storia in cui compaiono delle vere e proprie scene di nudo, sebbene queste scene siano girate ad ampio raggio oltre ad essere piuttosto pudiche rispetto agli standard degli anni successivi. Il film ha ricevuto tre nomination all'Oscar e un'accoglienza estremamente positiva da parte della critica.

Le scene di nudo principali presenti nel film sono due:

Un uomo e una donna vengono mostrati mentre fanno sesso sotto le lenzuola per pochi istanti. I due vengono interrotti quando il marito di lei entra nella stanza; quando la donna si siede si vede il suo seno per pochi secondi.

Una donna cerca di sedurre un uomo togliendosi la camicia di fronte a lui, si vede molto chiaramente la sua schiena nuda, quindi lei inizia a baciarlo, ma lui la rifiuta.

Il film ha ricevuto tre nomination agli Academy Awards del 1967, come già menzionato precedentemente: lo sceneggiatore e regista Richard Brooks, per il miglior regista e la migliore sceneggiatura (sceneggiatura adattata) e il direttore della fotografia Conrad Hall, per la migliore fotografia.

I professionisti ha vinto due premi Laurel della rivista Motion Picture Magazine nel 1967, per il miglior dramma d'azione e per la migliore interpretazione d'azione per Lee Marvin. In Germania, è stato uno dei soli quattro film a ricevere un Golden Screen Award nel 1967.