I Predatori: il film di Pietro Castellitto da oggi on demand sulle principali piattaforme streaming

Il film I Predatori, esordio alla regia di Pietro Castellitto, è da oggi disponibile on demand sulle principali piattaforme di streaming.

I Predatori, esordio alla regia di Pietro Castellitto presentato alla 77esima Mostra del Cinema di Venezia, è da oggi disponibile on demand in streaming sulle principali piattaforme.

Il regista è coinvolto nel progetto - co-produzione tra Fandango e Rai Cinema - anche in veste di attore e sceneggiatore.

Nel cast del film I predatori, oltre ad appunto Pietro Castellitto, ci sono anche Massimo Popolizio, Manuela Mandracchia, Giorgio Montanini, Dario Cassini, Anita Caprioli, Marzia Ubaldi, Nando Paone e Antonio Gerardi, oltre a poter contare sulla partecipazione di Vinicio Marchioni.

La sinossi dell'apprezzato lungometraggio è la seguente:

È mattina presto, il mare di Ostia è calmo. Un uomo bussa a casa di una signora: le venderà un orologio. È sempre mattina presto quando, qualche giorno dopo, un giovane assistente di filosofia verrà lasciato fuori dal gruppo scelto per la riesumazione del corpo di Nietzsche. Due torti subiti. Due famiglie apparentemente incompatibili: i Pavone e i Vismara. Borghese e intellettuale la prima, proletaria e fascista la seconda. Nuclei opposti che condividono la stessa giungla, Roma. Un banale incidente farà collidere quei due poli. E la follia di un ragazzo di 25 anni scoprirà le carte per rivelare che tutti hanno un segreto e nessuno è ciò che sembra. E che siamo tutti predatori.

I predatori, la recensione: una cinica rabbia giovane