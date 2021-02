I ponti di Madison County è tratto da una storia vera?

I ponti di Madison County, film romantico del 1995 diretto ed interpretato da Clint Eastwood, è tratto dall'omonimo romanzo di Robert James Waller, best seller del 1992 che racconta la storia di una donna italiana sposata ma sola, che vive nella contea di Madison degli anni '60 e che ha una relazione con un fotografo che sta visitando Madison County per realizzare un saggio fotografico sui ponti della zona.

Una scena de I ponti di Madison Countyy

Il romanzo viene presentato come una versione romanzata di una storia vera ma in realtà è interamente inventato. Tuttavia, l'autore ha dichiarato in un'intervista che ci sono forti somiglianze tra il personaggio principale e se stesso.

Con 50 milioni di copie all'attivo il libro è uno dei più venduti del ventesimo secolo, fu originariamente pubblicato nel Regno Unito con il titolo Love in Black and White. In seguito venne trasformato in un film del 1995, adattato da Richard LaGravenese e diretto da Clint Eastwod.

Un epilogo che racconta il resto della storia dei due personaggi principali dopo la loro relazione di quattro giorni, intitolato A Thousand Country Roads, è stato pubblicato nel 2002. Secondo questo epilogo i due protagonisti non si incontrano mai più ma le loro vite restano intrecciate fino alla morte.

Waller ha terminato il suo manoscritto in undici giorni come regalo per amici e familiari. Uno dei suoi amici è rimasto così colpito dal libro che ha chiesto se poteva provare ad inviare l'opera ad un agente letterario. Waller in seguito ha ricevuto una telefonata che gli ha cambiato la vita per sempre, un agente di New York gli ha chiesto: "Robert, dove sei stato per tutto questo tempo?"