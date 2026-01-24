I peccatori, prima nomination all'Oscar per Delroy Lindo a 73 anni: "Orgoglioso di essere ancora in gioco"

Sono passati cinquant'anni dal debutto sullo schermo di Delroy Lindo e all'età di 73 anni la star de I peccatori ha ricevuto la sua prima nomination al premio Oscar quale miglior attore non protagonista per il lungometraggio diretto da Ryan Coogler.

I peccatori è diventato il film con il record di nomination nella storia degli Academy Award e Delroy Lindo è uno dei candidati che parteciperanno alla Notte degli Oscar la sera del 15 marzo al Dolby Theatre di Los Angeles, insieme alle altre star del film.

Il ruolo di Delroy Lindo in I peccatori

L'attore in I peccatori interpreta un pianista reclutato da due gemelli veterani della Prima guerra mondiale (entrambi interpretati da Michael B. Jordan, anch'egli candidato) che stanno aprendo un juke joint per la comunità nera a Clarksdale, Mississippi, e che viene preso di mira dai vampiri.

Una scena de I peccatori

Ripensando al suo ruolo, Lindo è felice di come il toccante monologo di Delta nel film sia arrivato agli spettatori: "Per me è stato davvero speciale che abbia avuto questa risonanza per il pubblico in quel modo. È diventato un pezzo speciale di esperienza per me".

I personaggi famosi di Delroy Lindo

"Non sapevo cosa sarebbe successo stamattina" ammette Lindo "Quello che risuona è sicuramente il riconoscimento, l'apprezzamento". Ripensando alla sua carriera, Delroy Lindo afferma che ci sono diversi lavori di cui è davvero orgoglioso.

Dall'interpretazione di West Indian Archie in Malcolm X a Rodney in Clockers e Arthur Rose in Le regole della casa del sidro: "Sono orgoglioso di tutto, sono orgoglioso di essere ancora in gioco. Questi ruoli particolari che sono semplicemente saltati fuori".

I Peccatori di Ryan Coogler ha ricevuto 16 candidature ai premi Oscar: miglior film, miglior regista a Ryan Coogler, miglior attore protagonista a Michael B. Jordan, miglior attore non protagonista a Delroy Lindo, miglior attrice non protagonista a Wunmi Mosaku, miglior sceneggiatura originale a Ryan Coogler, e altre candidature tecniche tra cui anche quella al miglior casting per Francine Meisler.