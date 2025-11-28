I peccatori: Michael B. Jordan: “Ecco quale mia interpretazione nel film merita la nomination agli Oscar”

Michael B. Jordan è una delle star dell'anno grazie anche al successo del film di Ryan Coogler, I peccatori, e in vista della Notte degli Oscar, la star di Creed ha confessato il ruolo per il quale vorrebbe essere candidato.

L'attore nel film interpreta due personaggi: Elijah 'Smoke' Moore e Elias 'Stack' Moore. Jordan sa benissimo quale delle due performance sul grande schermo dovrebbero fargli guadagnare la candidatura al premio Oscar quale miglior attore protagonista.

Michael B. Jordan guarda alla Notte degli Oscar per I peccatori

In un'intervista recente, la star di Black Panther ha dichiarato: "Per quanto mi sia divertito con Stack, e mi sono divertito molto, credo che per me probabilmente sia Smoke" ha confessato "Penso che Smoke sarà probabilmente il mio uomo. È un lato di me che penso sia il più lontano".

Michael B. Jordan in una scena de I peccatori

L'attore spiega: "Entrambi i personaggi sono stati estremamente difficili da affrontare e costruire da zero, tra le ricerche che stavamo facendo, i consulenti sui gemelli con cui abbiamo parlato e il lavoro che ho fatto per dividerli in due compartimenti".

Ryan Coogler ha ammesso che Jordan è più simile a Stack come persona ma la star di Creed ha insistito: è Smoke il personaggio da battere.

I peccatori è il film dell'anno

In I Peccatori, i fratelli gangster gemelli Smoke e Stack (Jordan) tornano nella loro città natale in Mississippi nel 1932 per aprire un juke joint di proprietà di persone nere sotto il naso del KKK, sperando di lasciarsi alle spalle il loro passato criminale.

Quando un carismatico predicatore vampiro (Jack O'Connell) scatena un incubo sovrannaturale sulla città, i gemelli, il loro cugino musicista Sammie (Miles Caton) e una comunità molto unita devono decidere cosa sono disposti a sacrificare per sopravvivere e restare liberi.

Il film include nel cast anche Hailee Steinfeld, Wunmi Mosaku, Delroy Lindo, Jayme Lawson e Omar Benson Miller. Con un budget di circa 90 milioni di dollari, I peccatori ha incassato 367,8 milioni nel mondo.