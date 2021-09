I molti santi del New Jersey, l'autore de I Soprano: "L'uscita del film su HBO Max è terribile"

Quando mancano pochi giorni all'uscita de I molti santi del New Jersey, David Chase, ideatore de I Soprano e sceneggiatore del film prequel, ha detto di essere "estremamente arrabbiato" per l'uscita del lungometraggio su HBO Max. "Se lo avessi saputo prima non lo avrei scritto e prodotto", ha quindi dichiarato a Deadline.

Alcuni tra i registi più amati a livello internazionale, come Christopher Nolan e Denis Villeneuve, hanno recentemente condannato la Warner Bros. per la scelta di far uscire i film del listino 2021 nelle sale lo stesso giorno in cui diventano disponibili per lo streaming su HBO Max. In vista dell'imminente uscita de I molti santi del New Jersey, film prequel de I Soprano, il creatore della serie David Chase ha parlato con Deadline della sua rabbia per la disponibilità del film in streaming. Nonostante I Soprano sia stato uno dei titoli di punta di HBO a partire dal 1999, Chase non ha mai avuto intenzione di far debuttare il suo film prequel su HBO Max.

"Non credo, francamente, che avrei accettato il lavoro se avessi saputo che sarebbe stato rilasciato con questa uscita ibrida. Penso che sia terribile", ha dichiarato Chase, dicendosi "estremamente arrabbiato" per la questione. Ha quindi aggiunto: "Voglio dire... se uno di quei dirigenti fosse seduto qui e io iniziassi a lamentarmi, direbbero tipo 'Sai, ci sono altri 17 film che hanno lo stesso problema. Cosa potremmo fare? C'è il Covid!'. Beh, lo so, ma quegli altri 16 film non sono nati come uno show televisivo. Non devono perdere quell'immagine televisiva prima di attirare la gente in sala. Noi sì. La gente dovrebbe andare a vederlo solo in una sala. È stato progettato per essere un film ed è bellissimo come film. Non avrei mai pensato che sarebbe tornato su HBO. Mai".

La sinossi ufficiale de I molti santi del New Jersey recita: "Il film è ambientato negli esplosivi anni '60, nell'epoca delle rivolte di Newark e degli scontri violenti tra la comunità afroamericana e quella italiana. E in particolare, è tra i gangster dei rispettivi gruppi, che la pericolosa rivalità diventa particolarmente letale". Il film è noto per aver scelto Michael Gandolfini, figlio del defunto James Gandolfini, come interprete di una versione più giovane del personaggio che suo padre ha trasformato in un'icona. Nel ruolo di Dickie Moltisanti c'è Alessandro Nivola. Il cast di supporto include Leslie Odom Jr., Jon Bernthal, Corey Stoll, Billy Magnussen, John Magaro, Michela De Rossi, Ray Liotta e Vera Farmiga. Il film uscirà il 1° ottobre nei cinema americani e su HBO Max.