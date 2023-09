I mercen4ri - Expendables: rilasciati i character poster del quarto capitolo della saga

Vertice360 ha appena diffuso i character poster de I mercen4ri - Expendables, il quarto capitolo del fortunato franchise tributo agli action degli anni Ottanta e Novanta. Questa nuova avventura del gruppo di eroi "sacrificabili" uscirà nelle sale italiane il 21 settembre 2023.

Armati di tutte le armi su cui riescono a mettere le mani e delle abilità per usarle, i mercenari sono l'ultima linea di difesa del mondo, la squadra che viene chiamata quando tutte le altre opzioni sono fuori discussione. I nuovi membri del team, con stili e tattiche mai viste prima, daranno all'espressione "sangue nuovo" un significato completamente diverso.

I migliori attori d'azione del mondo hanno composto questa invincibile squadra per tre capitoli del franchise, ma ora una nuova generazione di star si unisce a loro per un'avventura adrenalinica. Ai mercenari d'élite, Jason Statham, Dolph Lundgren, Randy Couture e Sylvester Stallone, si uniscono per la prima volta Curtis "50 Cent" Jackson, Megan Fox, Tony Jaa, Iko Iwais, Jacob Scipio, Levy Tran e Andy Garcia.