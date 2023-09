I mercen4ri: il trailer finale del nuovo capitolo degli Expendables (VIDEO)

Vértice 360 Italia ha appena pubblicato il trailer finale e la sinossi ufficiale de I mercen4ri - Expendables, il quarto capitolo del fortunato franchise tributo agli action degli anni Ottanta e Novanta. Questa nuova avventura del gruppo di eroi "sacrificabili" uscirà nelle sale italiane il 21 settembre 2023.

Armati di tutte le armi su cui riescono a mettere le mani e delle abilità per usarle, Jason Statham, Dolph Lundgren, Randy Couture e Sylvester Stallone sono l'ultima linea di difesa del mondo, la squadra di mercenari che viene chiamata quando tutte le altre opzioni sono fuori discussione.

I migliori attori d'azione del mondo hanno composto questa invincibile squadra per tre capitoli del franchise, ma ora una nuova generazione di star si unisce a loro per un'avventura adrenalinica: tra questi figurano Curtis "50 Cent" Jackson, Megan Fox, Tony Jaa, Iko Iwais, Jacob Scipio, Levy Tran e Andy Garcia.

La nuova sinossi ufficiale della pellicola recita: "I Mercenari - originali e nuovi - sono di nuovo in missione. Questa volta l'obiettivo si trova nel vecchio impianto di armi chimiche di Gheddafi, in Libia. Devono intercettare Suharato Rahmat, impegnato in un'operazione il cui fine è rubare alcuni detonatori per ordigni nucleari per conto del suo malvagio cliente, Ocelot."

Locandina di I mercen4ri 4 - Expendables

"Rahmat è un ex trafficante d'armi britannico che ha a propria disposizione un vero e proprio esercito privato. Nonostante i Mercenari gli siano quasi addosso, riesce comunque a impadronirsi della valigia con i detonatori e a scappare. Se quei detonatori arrivassero nelle mani di Ocelot, il mondo intero sarebbe in pericolo. Dopo un tentativo fallito di catturare Rahmat, l'inseguimento continua su una nave, la Jantara, dove iniziano a susseguirsi i colpi di scena, compresa una grande rivelazione sullo stesso Ocelot..."