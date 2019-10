I guerrieri della notte: in arrivo un remake del film?

I guerrieri della notte, il cult diretto da Walter Hill nel 1979, potrebbe avere un remake: i responsabili di Paramount sarebbero infatti interessati al possibile progetto.

Il film raccontava la storia di una gang di strada, i Warriors che danno il titolo al film, mentre cercano di sopravvivere a un viaggio dal Bronx a Coney Island in seguito alle accuse di aver compiuto un omicidio, ritrovandosi alle prese con rivali, violenza e molti ostacoli.

I guerrieri della notte avrebbe già dovuto avere un remake diretto da Tony Scott ambientato nel presente, a Los Angeles, e il filmmaker aveva spiegato: "Si tratterebbe della stessa storia, ma stiamo ricostruendo la famiglia, i personaggi e si svolgerà a Los Angeles. L'originale era a New York.".

Scott aveva poi aggiunto: "E invece di avere 30 membri della gang, ce ne saranno 3.000 o 5.000".

Nel 2015 era poi stato il turno di Mark Neveldine nel cercare di girare una nuova versione: "Penso che avrei il team perfetto per quel lavoro: mazze da baseball, roller-skate, gang, quel mondo sopra le righe. Sappiamo che c'è un po' di paura negli studios 'Realizzeremo questo film attualmente e le gang impazziranno'. Lo puoi realizzare in stile Crank, le persone rideranno e si divertiranno... Lo ambienteremmo ovviamente in un futuro non troppo distante e ameremmo l'idea di costruire queste incredibili gang e divertirci, prendendo ispirazione da Robert Rodriguez e Quentin Tarantino". Nel 2016 era poi emersa l'indiscrezione che Joe e Anthony Russo erano al lavoro su una possibile serie tv tratta dal film.