I guerrieri della notte: Lin-Manuel Miranda realizzerà un musical basato sul cult di Walter Hill

Il noto attore e cantautore Lin-Manuel Miranda realizzerà un altro musical dopo il successo globale di Hamilton: adatterà per il teatro I guerrieri della notte (The Warriors), cult del 1979.

Uscito al cinema nel 1979 I guerrieri della notte (The Warriors) è diventato un vero e proprio cult nel corso degli anni, segnando generazioni intere. Il capolavoro di Walter Hill tornerà adesso in auge, ma in un formato ben diverso: diventerà un musical per il teatro, realizzato dal noto attore e cantautore Lin-Manuel Miranda.

L'indiscrezione è stata riportata dal New York Post secondo cui si tratterà del primo, grande musical dopo il successo di Hamilton, arrivato anche su Disney+ e nominato ai Grammy Awards.

I guerrieri della notte è tornato anche in versione restaurata nelle sale italiane dal 6 all'8 marzo di quest'anno. L'estate scorsa era stato presentato anche in Piazza Maggiore a Bologna al festival Il Cinema Ritrovato, alla presenza dello stesso Walter Hill.

Di cosa parla il film?

I guerrieri della notte raccontava la storia di una gang di strada, i Warriors che danno il titolo al film, mentre cercano di sopravvivere a un viaggio dal Bronx a Coney Island in seguito alle accuse di aver compiuto un omicidio, ritrovandosi alle prese con rivali, violenza e molti ostacoli.

Si è parlato a lungo della possibile realizzazione di un remake, piano mai concretizzatosi. In una passata intervista, infine, il regista si era detto rammaricato per la morte troppo anticipata di uno dei personaggi della celebre pellicola.