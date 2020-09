I Griffin - Stagione 17, su Prime Video in streaming da oggi

Settembre è ormai a metà corsa ma il catalogo di Prime Video si fa sempre più ricco: ad arrivare in streaming oggi sono I Griffin, con la 17esima stagione dell'irriverente serie d'animazione di Seth MacFarlane.

I Griffin è uno dei titoli di punta della Fox. La diciottesima stagione è già andata in onda negli Stati Uniti e ha visto un gran numero di guest star direttamente da Hollywood, come ormai tradizione. Ricordiamo negli anni interventi di Ian McKellen nei panni dello psicologo di Stewie, Ryan Reynolds, il cast di Modern Family e Amanda Seyfried, che interpreta un cane del mondo dello spettacolo, e molti altri ancora.

La Fox ha già rinnovato lo show per una diciannovesima stagione, che dovrebbe arrivare proprio a fine settembre sul canale americano. I fan, però continuano a sperare in un film dedicato alla famiglia Griffin: di un lungometraggio dedicato a Peter Griffin si parla sin dal lontano 2007, anche se il creatore aveva sottolineato anche in quel caso che sarebbe stato complicato realizzarlo mentre la serie è ancora in onda. Bisognerà aspettare la fine dei Griffin per vedere il faccione di Peter nelle sale?

I Griffin 17 è solo l'ultima di tante novità in catalogo a settembre su Prime Video, che questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.