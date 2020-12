I Goonies, un nuovo video celebra il cult anni '80 diretto da Richard Donner

Eccoci a un altro appuntamento con i nostalgici montaggi di Starlight Productions, questa volta a tema I Goonies. Il film dell'85 diretto da Richard Donner è protagonista del più recente video della collana "A Fantastic Journey".

Prima di One Piece e Pirati dei Caraibi, un altro gruppetto di vivaci e sgangherati personaggi è partito alla ricerca di un tesoro pirata, vivendo la più incredibile delle avventure.

Certo l'età anagrafica si abbassava un po' rispetto ai titoli appena citati, ma non per questo il divertimento era da meno, e anzi, la pellicola di cui sono protagonisti Mikey (Sean Astin), Mouth (Corey Feldman), Brand (Josh Brolin), Chunk (Jeff Cohen) e Data (Ke Huy Quan), raggiunti in un secondo momento da Andy (Kerri Green) e Stef (Martha Pimpton) è passata alla storia, diventando uno dei più imperdibili cult anni '80.

E pensare che tutto ebbe inizio con il ritrovamento di una certa mappa...

Ma come impareranno i nostri "sfigatelli", che poi tanto sfigatelli non sono, il vero tesoro non è fatto di diamanti, rubini o monete d'oro (che son comunque sempre utili e graditi... Basta vedere il finale del film!) ma il viaggio intrapreso con i propri compagni, e i legami formati o rafforzati durante il suo corso.

Lasciatevi dunque trasportare dalle note di The Goonies 'R' Good Enough di Cindy Lauper, e decidete da voi se siete pronti a (ri)vivevere una nuova/vecchia avventura.