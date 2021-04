I Goonies: la mappa di Willy l'Orbo era sporca di vero sangue umano

A rendere le storie speciali e indimenticabili sono sempre i dettagli e quelli relativi a I Goonies sono epici. Come riportato da Showbiz Cheat Sheet, la mappa che i ragazzi protagonisti hanno utilizzato per giungere al tesoro di Willy l'Orbo era sporca di autentico sangue umano!

Sul set de I Goonies: Jeff Cohen, Sean Astin, Corey Feldman e Jonathan Ke Quan

Si sa, a volte per realizzare un film perfetto è necessario impegnarsi fino a sudare sangue... Questa verità è particolarmente appropriata per I Goonies. In occasione di un'intervista con NPR, J. Michael Riva ha parlato degli aspetti artigianali che rendono il film di Chris Columbus particolarmente riuscito. Il production designer de I Goonies ha raccontato che la crew non era soddisfatta dall'effetto del sangue fittizio che era stato utilizzato per rendere più credibile la mappa di Willy l'Orbo. Così, il gruppo ha optato per una scelta decisamente curiosa: "Ci siamo tagliuzzati le dita e abbiamo stretto le estremità della mappa con le nostre mani. Eh sì, certe volte serve fare delle piccole follie per ottenere un grande risultato".

Non si tratta certamente del retroscena più autentico su I Goonies. Nei panni di Willy l'Orbo, infatti, la produzione de I Goonies ha deciso di utilizzare un autentico scheletro. In casi del genere, l'attenzione ai dettagli ripaga sempre.

Sul set de I Goonies: Jeff Cohen, Sean Astin, Josh Brolin, Corey Feldman e Jonathan Ke Quan

Lo scorso dicembre, James Gunn ha dichiarato di non aver mai visto I Goonies. La speranza è che il regista possa recuperare questa perla adolescenziale degli anni Ottanta notando i dettagli artigianali che ne hanno fatto la grandezza.

Se anche voi siete tra coloro che non hanno mai visto il film di Richard Donner, sappiate che I Goonies è disponibile in streaming su Netflix. Pronti per partire ancora una volta alla ricerca del tesoro di Willy l'Orbo in compagnia di Mikey, Brand, Chunk, Mouth, Andy, Stef e Data? E non dimenticate di fare attenzione alla Banda Fratelli!