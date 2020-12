I Goonies, James Gunn svela: "Non ho mai visto il film"

Per la rubrica "curiosità del giorno" l'ospite designato di quest'oggi è James Gunn, il regista di Guardiani della Galassia e The Suicide Squad, che ha rivelato su Twitter di non aver mai visto un classico del cinema anni '80: I Goonies.

Sul set de I Goonies: Jeff Cohen, Sean Astin, Corey Feldman e Jonathan Ke Quan

Vi sareste mai aspettati che un appassionato di cinema come Gunn, che sembra essere così versato in tutto ciò che riguarda gli anni '80, la decade protagonista di tante operazioni che giocano sull'effetto nostalgia - come le serie Netflix Stranger Things e GLOW, il nuovo cinecomic DC in uscita nelle prossime settimane Wonder Woman 1984, e gli stessi film Marvel diretto da Gunn, i Guardiani della Galassia vol. 1 & 2, che tanto richiamano musica, cinema e atmosfere di quel periodo - non abbia mai visto un dei titoli più rilevanti dell'epoca?

Eppure così, e a rivelarlo è lo stesso regista in un tweet che raccoglie la "sfida" di un altro utente, ovvero indicare quel film che tutti hanno visto e tu no, e che per evitare sguardi attoniti e oltraggiati, si finge comunque di aver visto.

"Le persone rimangono sempre scioccate che la mia risposta sia i Goonies" ammette Gunn, e rivolge poi la domanda ai suoi follower "Quale film fate finta di aver visto per evitare di avere a che fare con gente oltraggiata se rivelaste la verità? Questa è la mia opportunità per rimanere oltraggiato dai film che non avete visto voi".

E per completezza, il regista fornisce anche una lista di titoli che per lui sono dei must watch, e dei quali rimarrebbe davvero scandalizzato se scoprisse che non li avete visti (ma che sembrano rientrare tra le risposte più comuni alla domanda).

Voi che ne pensate? Siete oltraggiati dalla sua confessione? E vi trovate d'accordo con i titoli da lui elencati?