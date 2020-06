I Goonies: svelata la concept art del possibile sequel

I Goonies: Sean Astin, Corey Feldman, Martha Plimpton, Josh Brolin, Kerri Green, Jonathan Ke Quan in una scena

È stata pubblicata la concept art del possibile sequel de I Goonies, scritto da Adam F. Goldberg. Il noto autore televisivo cerca da anni di realizzare un sequel della pellicola del 1985, avendo contattato per la prima volta il regista Richard Donner nel 2005.

Thank you @slashfilm for writing about my quest to make this dream a reality! Spielberg and Donner have said that it's impossible to come up with a great concept for The Goonies 2, but us Goonies never say die!!! https://t.co/I5lWDJqUvh — Adam F. Goldberg (@adamfgoldberg) June 9, 2020

Il cineasta è sempre stato scettico, perché secondo lui nessun momento di un secondo capitolo potrebbe essere all'altezza della sequenze più memorabili del capostipite, ma Goldberg non demorde, come mostrato in un recente articolo di Slashfilm dedicato ai suoi tentativi di fare un seguito. Il pezzo, condiviso da Goldberg su Twitter, contiene anche la concept art realizzata per l'occasione, con una caverna a forma di teschio e un enigma in spagnolo, e svela che l'autore, il quale ha scritto una vera e propria sceneggiatura da mostrare a Donner, aveva già fissato un incontro con il regista, attualmente rimandato per cause di forza maggiore. Nel suo tweet, lo sceneggiatore ha menzionato lo scetticismo di Donner e del produttore Steven Spielberg, ricordando però anche il motto originale dei protagonisti: "Goonies never say die!".

Adam F. Goldberg, cresciuto negli anni Ottanta, aveva nove anni quando è uscito I Goonies, e sogna da diverso tempo di portare sullo schermo un secondo episodio. Dopo un primo tentativo andato a vuoto nel 2005, l'autore è tornato a lavorarci dopo aver realizzato una puntata a tema all'interno di The Goldbergs, la serie comedy autobiografica basata sulle esperienze della sua famiglia (altri film omaggiati in maniera simile sono Una pazza giornata di vacanza, L'attimo fuggente e il Batman del 1989). Nell'attesa, il regista Richard Donner è coinvolto come produttore esecutivo nella realizzazione di una serie drammatica per Fox, ancora senza titolo, dove alcuni studenti di cinema intendono ricreare il film con mezzi propri, inquadratura per inquadratura. Il pilot della serie in questione sarà diretto da Greg Mottola.