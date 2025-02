I Goonies 2: il sequel del film cult degli anni '80 trova il suo sceneggiatore

I Goonies 2, sequel del film cult degli anni '80, ha trovato il suo sceneggiatore: Warner Bros ha infatti affidato a Posty Ponciroli il compito di scrivere il secondo capitolo della storia.

Nel team del progetto, di cui si parla da molto tempo senza che si sia mai arrivati al via libera alle riprese, ci saranno anche Steven Spielberg, Chris Columbus e Lauren Shuler Donner in veste di produttori.

Il ritorno dei Goonies

Il cast del film I Goonies, due settimane fa, si era riunito al TCL Chinese Theatres per celebrare Ke Huy Quan, l'attore premio Oscar che ha potuto lasciare le sue impronte sulla famosa Hollywood Boulevard.

Il cult, che sta per compiere 40 anni, aveva nel suo cast proprio Quan, Josh Brolin, Sean Astin, Corey Feldman e Martha Plimpton. Alla regia era stato impegnato Richard Donner, mentre Columbus aveva firmato la sceneggiatura basandosi su un'idea di Spielberg.

I protagonisti del film I Goonies

La storia originale raccontava la storia di un gruppo di ragazzini che intraprendevano una caccia al tesoro per salvare le proprie case che stanno per essere pignorate. I protagonisti devono quindi affrontare trappole, ostacoli e scontri con la famiglia Fratelli, composta da criminali, pur di individuare ed entrare in possesso del tesoro di un pirata.

Chi è lo sceneggiatore del sequel

Da molti anni si parla di un possibile sequel, ma senza arrivare a nulla di concreto.

Potsy Ponciroli, che si occuperà dello sviluppo del film, ha diretto in precedenza il western Old Henry con star Tim Blake Nelson e Motor City, film con protagonisti Alan Ritchson, Shailene Woodley e Ben Foster. Il filmmaker, recentemente, ha annunciato che sarà il regista di The Rescue, un western con star Brandon Sklenar le cui riprese inizieranno in estate.