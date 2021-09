I gemelli: il sequel si intitolerà Triplets, nel cast anche Tracy Morgan

I gemelli, la commedia con Arnold Schwarzenegger e Danny DeVito, avrà un sequel intitolato Triplets e nel cast ci sarà anche Tracy Morgan nel ruolo di un fratello dei due protagonisti.

Le riprese si svolgeranno a gennaio nella città di Boston per continuare la storia ideata dal regista e produttore Ivan Reitman.

Al centro della trama di Triplets ci saranno nuovamente i due fratelli Julian e Vincent, interpretati da Arnold Schwarzenegger e Danny DeVito, che ora si ritrovano a fare i conti con un terzo fratello che non sapevano esistesse, parte affidata a Tracy Morgan.

Ivan Reitman ha dichiarato: "I gemelli ha avuto un discreto successo e, alcuni anni dopo, tutto è iniziato con Arnold che ha incontrato Eddie Murphy, e il suggerimento è arrivato da uno di loro. Si diceva 'Dovrebbe essere un terzo fratello gemello, sarebbe una commedia davvero divertente'. Abbiamo iniziato uno script con Eddie e, dopo il successo che ha ottenuto con Coming 2 America su Amazon Prime, si è ritrovato coinvolto in numerosi progetti e noi sapevamo che volevamo girarlo all'inizio del prossimo anno. Sono buon amico di Tracy Morgan da molto tempo e ho sempre pensato che fosse uno degli uomini più divertenti al mondo. Ho pensato sarebbe stato un incredibile terzo fratello gemello e abbiamo riscritto l'intero script per lui. Ora proveremo a ottenere i soldi e a realizzare il film".

Reitman ha inoltre aggiunto che il film racconterà quello che accade quando il terzo gemello, afroamericano, si imbatte nei fratelli che non ha mai conosciuto e i tre iniziano a stringere un legame dopo tutti gli anni trascorsi distanti.

Ivan Reitman ha inoltre spiegato: "Non sono stato impegnato alla regia per alcuni anni, ma Arnold continuava a dire 'Andiamo, ci siamo divertiti così tanto'. L'ho chiamato a Budapest ed è così eccitato nel scoprire l'accoglienza del reel che abbiamo realizzato e proposto".