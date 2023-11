Danny DeVito: 'Arnold Schwrzenegger avrebbe dovuto girare Gemelli 2 invece di diventare Governatore'

Recentemente intervistato da GQ, Danny DeVito sembra aver confermato che il sequel de I gemelli, commedia del 1988 che lo vede protagonista al fianco di Arnold Schwarzenegger, non verrà realizzato.

"Penso che ormai abbiamo perso l'opportunità di fare I gemelli 2", ha dichiarato DeVito. "Arnold è diventato Governatore della California ed era sempre impegnato, poi abbiamo continuato a rinviare, e alla fine non abbiamo fatto nulla. Avrebbe dovuto fare I gemelli 2 invece di diventare Governatore", ha scherzato l'attore. "Ma ora abbiamo un altro progetto insieme, di cui non posso ancora parlare."

Dopo la notizia che la Disney era al lavoro sulla versione live-action di Hercules, tutti hanno cominciato a sperare che Danny DeVito riprendesse il ruolo di Filottete e secondo le ultime novità dovrebbe accadere.

In un nuovo aggiornamento sui remake in arrivo, The Disinsider ha analizzato anche la situazione di Hercules, adattamento dell'omonimo film d'animazione uscito nel 1997, suggerendo il ritorno di DeVito nel ruolo. Guy Ritchie vorrebbe bissare il successo del remake di Aladdin al botteghino. Non c'è ancora una trama, ma questa dovrebbe seguire l'originale, con il protagonista Hercules, un semidio dotato di superforza cresciuto tra i mortali, che deve imparare a diventare un vero eroe per riguadagnare il suo posto sul Monte Olimpo, mentre il malvagio zio Ade trama la sua rovina.