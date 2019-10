I gemelli, su Netflix in streaming da oggi!

I Gemelli arriva oggi in streaming su Netflix nel catalogo di ottobre e farà felici tutti i fan di Arnold Schwarzenegger!

Un'equipe di scenziati seleziona nomi eccellenti per un cocktail genetico allo scopo di ottenere l'essere umano perfetto. Invece di un solo bambino nascono due gemelli: Julius, biondo, roseo, paffuto, il risultato che gli scenziati volevano ottenere e Vincent che è in pratica l'opposto di Julius, piccolo, gracile e dispettoso.

Arnold Schwarzenegger ne I Gemelli, commedia del 1988

Vengono separati e mentre Julius cresce in un'isola tropicale allevato nella sapienza, Vincent finisce all'orfanotrofio dove, crescendo, manifesterà i lati peggiori dell'animo umano. Un giorno Julius scopre di avere un fratello e decide di rintracciarlo. Nel 2017, Arnold Schwarzenegger aveva dichiarato che era in fase di progettazione un inatteso e ancora più bizzarro sequel de I gemelli, anche se a oggi non ci sono stati più ulteriori aggiornamenti: dai rumor sembrava che insieme a Schwarzy e Danny DeVito si sarebbe dovuto aggiungere anche Eddie Murphy, come terzo gemello disperso.

