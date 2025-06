I fratelli Duffer autori e produttori della nuova serie The Savage, Noble Death of Babs Dionne

I fratelli Duffer, in attesa della messa in onda dell'ultima stagione di Stranger Things, hanno iniziato a lavorare alla loro prossima serie.

Matt e Ross stanno infatti occupandosi dello sviluppo dell'adattamento per il piccolo schermo del romanzo The Savage, Noble Death of Babs Dionne, scritto da Ron Currie, per Netflix.

I primi dettagli del progetto

I Duffer scriveranno la serie insieme a Joshua Mohr e saranno inoltre produttori della serie con Hilary Leavitt, tramite la loro Upside Down Pictures.

Tra le pagine del libro si racconta la storia di un'amorevole nonna e spietata matriarca di una famiglia criminale che ha il controllo della piccola cittadina di Waterville, in Maine, da dove supervisiona il traffico di droga insieme a un gruppo di amiche, che conosce fin da quando era una teenager, e a sua figlia Lori, un'ex Marine che sta lottando contro le dipendenze. Quando un narcotrafficante scopre il motivo per cui i suoi guadagni hanno iniziato a diminuire, il criminale manda un criminale soprannominato 'l'uomo' a indagare. La figlia minore di Babs, Sis, scompare inoltre misteriosamente. Le due cose potrebbero essere collegate e il ritrovamento della giovane senza vita scatenerà un sanguinoso tentativo di vendetta.

Il romanzo ha debuttato negli Stati Uniti a marzo ed è stato accolto da recensioni molto positive.

I prossimi impegni dei Duffer

Matt e Ross Duffer, prossimamente, continueranno il loro impegno nell'universo di Stranger Things in occasione della serie animata Tales From '85, di cui saranno produttori, e di uno spinoff live-action.

Tra i loro impegni anche quello, sempre in veste di produttori, con The Boroughs, una serie che debutterà nel 2026 e ha come protagonisti Alfred Molina, Geena Davis, Alfre Woodard e Denis O'Hare, e Something Very Bad is Going To Happen con star Camila Morrone e Adam DiMarco.