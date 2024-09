I fratelli Corsaro, la seconda puntata stasera su Canale 5: la trama di mercoledì 18 settembre

Beppe Fiorello e Paolo Briguglia tornano stasera su Canale 5 in prima serata con la seconda puntata de I fratelli Corsaro, la serie gialla diretta da Francesco Miccichè che ha debuttato la scorsa settimana. Collezionando già ottimi ascolti, oltre 2,5 milioni di spettatori, che le hanno consentito di vincere nella fascia della prima serata.

La trama della seconda puntata

Nell'appuntamento di mercoledì 18 settembre, i fratelli Fabrizio e Roberto Corsaro dovranno riuscire a scoprire cosa si cela dietro due misteriosi omicidi. Concetta Rizzuto è un'anziana vedova che viene ritrovata cadavere. Tutti gli indizi sembrano portare a un'unica indiziata: la giovane badante polacca, sparita nel nulla dopo il delitto. Nonostante la situazione appaia per forza di cose parecchio sospetta, Fabrizio e Roberto non escludono che possa trattarsi di una coincidenza. La verità è davvero ciò che sembra oppure c'è un assassino ancora a piede libero che si fa scudo della badante?

Palermo nel frattempo piange la perdita di Don Sorgi, un prete di una piccola parrocchia che è stato brutalmente assassinato. Fabrizio, giornalista di nera interpretato da Beppe Fiorello, e Roberto, avvocato penalista interpretato da Paolo Briguglia, si trovano a indagare su un terreno a loro completamente sconosciuto: quello delle sette. Ciò che i due Corsaro capiscono subito è che c'è qualcuno, ben nascosto nell'ombra, che tira le fila e conoscere la sua identità è fondamentale per risolvere il mistero della morte di Don Sorgi.

Soprattutto: i due omicidi sono davvero scollegati tra loro?

Quando vanno in onda le puntate de I Fratelli Corsaro

Le indagini di Fabrizio e Roberto Corsaro faranno compagnia al pubblico di Canale 5 con 8 episodi, che verranno trasmessi, due alla volta, nel corso di quattro prime serate, sempre il mercoledì intorno alle 21:30. L'ultima puntata andrà in onda il 2 ottobre.

È possibile seguire I fratelli Corsaro anche in streaming, su Mediaset Infinity, in contemporanea alla messa in onda televisiva oppure on demand.