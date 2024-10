I fratelli Corsaro 2 ci sarà? I piani di Mediaset per la seconda stagione della serie con Beppe Fiorello

Stasera su Canale 5 si chiude la prima stagione de I Fratelli Corsaro, la fiction con Beppe Fiorello e Paolo Briguglia tratta dai romanzi di Salvo Toscano. Una seconda stagione è già nei piani di Mediaset? Al momento purtroppo non è dato saperlo. Parlare di rinnovo è alquanto prematuro, bisognerà fare i conti con gli ascolti e con le aspettative della rete, che potrebbero non aver coinciso.

Gli ascolti de I fratelli Corsaro

Mancano ancora i dati dell'ultima puntata ma la parabola degli ascolti ha già parlato chiaro: I fratelli Corsaro ha incuriosito il pubblico ma non è riuscita a trattenerlo. Se la prima puntata aveva registrato 16,5 punti di share (circa 2,5 milioni di spettatori), la seconda non è arrivata neppure a 14 e la terza si è fermata all'11,7% (circa 1,8 milioni di spettatori). Dati non incoraggianti per Canale 5 che aveva sicuramente altre aspettative per il debutto da protagonista di Beppe Fiorello nella lunga serialità.

Vero è che le avventure dei due fratelli Corsaro rientrano forse in un genere a cui il pubblico dell'ammiraglia Mediaset non è ancora molto avvezzo.

E a questa bisogna aggiungere un'altra considerazione: ai dati televisivi bisognerà aggiungere quelli dello streaming perchè le visualizzazioni su Mediaset Infinity, il caso di Viola come il mare 2 insegna, possono fare la differenza.

I fratelli Corsaro, recensione: Beppe Fiorello e Paolo Briguglia tra delitti e segreti di famiglia

I romanzi di Salvo Toscano

Diretta da Francesco Miccichè, la serie è tratta dalla saga letteraria dei fratelli Corsaro scritta dal giornalista palermitano Salvo Toscano. Cominciata nel 2005, la serie di romanzi è andata avanti fino al 2024 per un totale di 12 volumi. La prima stagione della fiction ha adattato i primi quattro libri (Ultimo appello, L'enigma Barabba, Sangue del mio sangue, Insoliti sospetti): questo significa che, confezionando quattro puntate a stagione, I fratelli Corsaro potrebbe andare avanti ancora per due stagioni soltanto con il materiale fin qui pubblicato, se Mediaset dovesse confermare il rinnovo.