I fratelli Corsaro torna stasera su Canale 5 con l'ultima puntata: le anticipazioni di mercoledì 2 ottobre

L'appuntamento finale con I fratelli Corsaro è fissato per stasera su Canale 5 in prima serata, quando i personaggi interpretati da Beppe Fiorello e Paolo Briguglia si troveranno di fronte a un caso più complicato degli altri. Dalla trama dell'ultima puntata, infatti, scopriamo che a finire nel registro degli indagati sarà proprio Fabrizio.

Diretta da Francesco Miccichè, la fiction è tratta dai romanzi gialli di Salvo Toscano.

Le anticipazioni della quarta puntata, in onda mercoledì 2 ottobre

I due fratelli Corsaro, Fabrizio (interpretato da Beppe Fiorello) e Roberto (Paolo Briguglia), non potrebbero essere più diversi. Quanto uno è avventuroso e dedito ai piaceri della vita, tanto l'altro è serio e ligio alle regole, sotto qualunque aspetto. Uno giornalista di cronaca nera, l'altro avvocato penalista, si sono spesso trovati a indagare insieme, nelle puntate precedenti, anche se con metodi assai differenti.

Quello che succederà in questo mercoledì 2 ottobre, però, potrebbe cementare il loro rapporto, personale e professionale, o acuire ancora di più le loro divergenze.

Tutto comincia quando Fabrizio decide di intervistare la vittima di un errore giudiziario, tale Palillo. L'intenzione del giornalista è quella di riabilitare una figura ingiustamente condannata e raccontare una storia umana di sofferenza ma, mentre si reca nell'abitazione del suo intervistato, non può immaginare cosa lo attende. Corsaro scopre con sgomento che Palillo è stato ucciso.

Il peggio, però, deve ancora venire: trovato dalla polizia sul luogo del delitto in circostanze da chiarire, Fabrizio si trasforma immediatamente nel primo sospettato. Mentre le prove contro di lui si accumulano, l'epilogo di questa triste e surreale vicenda sembra sempre più lontano ora che il giornalista è ufficialmente in arresto.

Roberto apprende la notizia con incredulità: non potrebbe mettere la mano sul fuoco rispetto alla condotta del fratello, non ne ammira i modi ed è spesso in disaccordo con lui praticamente su ogni cosa, ma è certo che Fabrizio non possa aver fatto ciò di cui è accusato. Mettendo in campo tutta la propria professionalità, e cercando di nascondere la paura, Roberto sa che ora il futuro del fratello è nelle sue mani.

Questa esperienza al limite sanerà le loro divergenze o li allonterà ancora di più?