Chris Columbus rivela: “Così persi il lavoro su I Fantastici Quattro”

Il regista dei primi capitoli di Harry Potter ha raccontato come la sua idea per una versione più fedele ai fumetti de I Fantastici Quattro non sia piaciuta agli studios, portandolo a essere escluso dal progetto del 2005.

Il nome di Chris Columbus, legato a successi intramontabili come Mamma, ho perso l'aereo, Mrs. Doubtfire e soprattutto ai primi due capitoli della saga di Harry Potter, ritorna oggi al centro dell'attenzione non per un nuovo film, ma per una rivelazione sorprendente sul passato. Il regista ha infatti raccontato come la sua esperienza con I Fantastici Quattro si sia trasformata in un'occasione mancata, culminata con il suo licenziamento da parte della 20th Century Fox.

Le idee di Columbus per un film più fedele ai fumetti

Durante un intervento al podcast Fade to Black, Columbus ha spiegato di aver proposto una visione più vicina allo stile originale dei fumetti Marvel, in particolare alle opere di Jack Kirby e all'estetica della Silver Age. L'idea, però, non fu accolta bene dai vertici dello studio. "Ero convinto che alcune scelte artistiche dovessero richiamare maggiormente il lavoro di Kirby - ha raccontato - ma quando esposi questa visione, poche ore dopo ricevetti una telefonata: mi avevano appena licenziato".

Chris Evans con Ioan Gruffudd, Jessica Alba e Michael Chiklis ne I fantastici 4 e Silver Surfer

Nonostante fosse accreditato come produttore esecutivo, Columbus ha ammesso di non aver avuto più alcun ruolo effettivo nello sviluppo del film una volta allontanato. Il regista ha rivelato che all'epoca aveva già valutato altri progetti legati al mondo dei supereroi, tra cui Spider-Man e persino una sceneggiatura di Daredevil. Tuttavia, l'esperienza con I Fantastici Quattro lo lasciò disilluso, tanto da raffreddare il suo interesse per l'intero genere.

Perché Chris Columbus ha abbandonato i cinecomic

Secondo il regista, la qualità raggiunta da alcuni colleghi ha reso superfluo il suo contributo. "Quando ho visto Spider-Man 2 di Sam Raimi - ha dichiarato - ho pensato che fosse un film di supereroi perfetto. Anche The Batman di Matt Reeves mi ha colpito profondamente. Ho capito che non avevo più voglia di fare questi film, perché ormai c'è chi li realizza meglio di quanto potrei fare io in questa fase della mia carriera".

Vanessa Kirby è Sue Storm nel trailer de I Fantastici Quattro: Gli Inizi

Alla fine, il progetto passò nelle mani di Tim Story, che diresse I Fantastici Quattro nel 2005 con un cast guidato da Ioan Gruffudd, Jessica Alba, Chris Evans e Michael Chiklis. Il film, pur incassando oltre 330 milioni di dollari a livello mondiale, ricevette recensioni contrastanti e in gran parte negative dalla critica. Eppure, nonostante il giudizio severo degli addetti ai lavori, una parte del pubblico rimase affezionata alla pellicola.

Negli anni, alcuni membri del cast hanno preso posizione in favore del film. Michael Chiklis, interprete de La Cosa, ha recentemente dichiarato che il lavoro svolto all'epoca venne ingiustamente sottovalutato. Secondo l'attore, il pubblico accolse il film con più calore rispetto alla critica, che lo bollò come un'occasione sprecata.