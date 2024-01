I Fantastici 5 stasera su Canale 5: trama e cast della nuova fiction con Raoul Bova

Inizia stasera 17 mercoledì gennaio 2024, in prima serata su Canale 5 la fiction I Fantastici 5 con Raoul Bova allenatore di campioni paralmpici. Il progetto, disponibile anche su Mediaset Infinity, è composto da otto puntate che ci terranno compagnia per quattro settimane. Ecco cosa c'e' da sapere sulla nuova serie.

I Fantastici 5: Trama

Francesco, in passato, ha rinunciato alla sua carriera di allenatore nel circuito olimpico per stare accanto alla sua famiglia, ma le cose non sono andate come si aspettava. Francesco e la moglie hanno divorziato, e le figlie Giorgia e Anna si sono trasferite in Germania con la madre.

Sei mesi prima dei fatti narrati nella fiction, la madre delle ragazze è morta, e Giorgia e Anna sono tornate dal padre in Italia. Tuttavia, padre e figlie non hanno un rapporto, sono come sconosciuti.

Nel frattempo, Francesco ha accettato una nuova sfida: preparare un gruppo di atleti paralimpici agli Europei e per questo si trasferisce al Centro Sportivo della Nova Lux di Ancona, prestigiosissima società sportiva, al vertice del panorama nazionale per quanto riguarda l'atletica paralimpica italiana.

Prima puntata

Riccardo Bramanti, un tempo allenatore della nazionale di atletica, adesso trova soddisfazione nel guidare le squadre giovanili e nel prendersi cura delle sue due figlie, Giorgia e Anna, recentemente colpite dalla perdita della madre.

In modo inaspettato, Bramanti riceve un'allettante proposta dalla presidente della società sportiva Nova Lux, specializzata nell'allenamento di atleti paralimpici: trasferirsi ad Ancona per diventare l'allenatore dei velocisti. Nonostante l'opposizione delle figlie, Riccardo decide di accettare l'incarico.

Una volta alla Nova Lux, Bramanti ritrova il suo caro amico Freddie, medico sportivo, e fa la conoscenza della bella fisioterapista Alessandra, con la quale stringe subito amicizia. Tuttavia, si trova ad affrontare l'ostilità e il disprezzo degli atleti.

I quattro velocisti che Riccardo dovrà allenare, continuamente sotto i riflettori di stampa sportiva e non, si devono preparare agli Europei che si svolgeranno di lì a tre mesi sono: Greta, amputata e con una protesi alla gamba sinistra. Christian, in sedia a rotelle. Elia, con difficoltà neuronali legate al movimento e Marzia, cieca.

Insieme a loro c'è anche Laura, una ragazza amputata ad una gamba appena arrivata al centro, ma di cui Riccardo intuisce subito le potenzialità. Quattro superstar e una giovane promessa: è l'occasione che stava aspettando per rilanciarsi ad alti livelli.

Cast

Raoul Bova è Riccardo Bramanti

Vittorio Magazzù è Christian

Enea Barozzi è Elia

Gianluca Gobbi è Freddie

Chiara Bordi è Laura Mattei

Rachele Luschi è Giorgia Bramanti

Giulia Patrignani è Anna Bramanti

Francesca Cavallin è Sofia Calabresi

Fiorenza D'Antonio è Marzia Giordano

Gianluca Gobbi è Alfredo Marmorini (Freddie)

Gaia Messerklinger è Alessandra Federici

Francesca Cavallin è Sofia Calabresi

Le nostre interviste

Su Movieplayer.it è disponibile la nostra intervista a Raoul Bova, protagonista nei panni di Riccardo Bramanti de I Fantastici 5.

Dove vedere I Fantastici 5 e quante puntate sono

I Fantastici 5 va in onda da oggi mercoledì 17 gennaio su Canale 5 in live stremaing su Mediaset Infinity dove sarà possibile recuperarlo, o rivederlo, nei prossimi giorni nella sezione on demand. La fiction ci terrà compagnia per quattro settimane, gli otto episodi sono stati divisi in quattro serate.