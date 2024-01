I Fantastici 5 stasera su Canale 5 con Raoul Bova: trama e cast della puntata del 30 gennaio

Torna stasera martedì 30 gennaio 2024, in prima serata su Canale 5 la fiction I Fantastici 5 con Raoul Bova allenatore di campioni paralimpici. Il progetto, disponibile anche su Mediaset Infinity, è composto da otto puntate che ci terranno compagnia per quattro settimane. Ecco cosa c'è da sapere sulla serie: trama, cast ed episodi di questa sera

I Fantastici 5: Trama

Francesco, in passato, ha rinunciato alla sua carriera di allenatore nel circuito olimpico per stare accanto alla sua famiglia, ma le cose non sono andate come si aspettava. Francesco e la moglie hanno divorziato, e le figlie Giorgia e Anna si sono trasferite in Germania con la madre.

Sei mesi prima dei fatti narrati nella fiction, la madre delle ragazze è morta, e Giorgia e Anna sono tornate dal padre in Italia. Tuttavia, padre e figlie non hanno un rapporto, sono come sconosciuti.

Nel frattempo, Francesco ha accettato una nuova sfida: preparare un gruppo di atleti paralimpici agli Europei e per questo si trasferisce al Centro Sportivo della Nova Lux di Ancona, prestigiosissima società sportiva, al vertice del panorama nazionale per quanto riguarda l'atletica paralimpica italiana.

Episodio 5

Riccardo cerca di convincere gli atleti a partecipare alla staffetta per tentare la qualificazione agli Europei. I ragazzi però sono troppo presi dai loro problemi. Elia cerca la madre naturale, il ragazzo cerca un sostegno in Giorgia, che è in difficoltà perchè teme di ferire sua sorella.

Episodio 6

Laura è sconvolta per l'esito del processo al ragazzo che ha provocato il suo incidente, e smette di allenarsi: Riccardo e Marzia fanno ogni sforzo per risolvere questa situazione. Nel frattempo, Christian scopre una terribile verità su Isabella.

Cast

Raoul Bova è Riccardo Bramanti

Vittorio Magazzù è Christian

Enea Barozzi è Elia

Gianluca Gobbi è Freddie

Chiara Bordi è Laura Mattei

Rachele Luschi è Giorgia Bramanti

Giulia Patrignani è Anna Bramanti

Francesca Cavallin è Sofia Calabresi

Fiorenza D'Antonio è Marzia Giordano

Gianluca Gobbi è Alfredo Marmorini (Freddie)

Gaia Messerklinger è Alessandra Federici

Dove vedere I Fantastici 5 e quante puntate sono

I Fantastici 5 va in onda stasera martedì 30 gennaio su Canale 5 e in live streaming su Mediaset Infinity dove sarà possibile recuperarlo, o rivederlo, nei prossimi giorni nella sezione on demand. La fiction ci terrà compagnia per quattro settimane, gli otto episodi sono stati divisi in quattro serate.

