I Fantastici 5 stasera su Canale 5: trama, cast e clip esclusive della fiction con Raoul Bova

Torna stasera mercoledì 24 gennaio 2024, in prima serata su Canale 5 la fiction I Fantastici 5 con Raoul Bova allenatore di campioni paralmpici. Il progetto, disponibile anche su Mediaset Infinity, è composto da otto puntate che ci terranno compagnia per quattro settimane. Ecco cosa c'è da sapere sulla serie: trama, cast e clip esclusive.

I Fantastici 5: Trama

Francesco, in passato, ha rinunciato alla sua carriera di allenatore nel circuito olimpico per stare accanto alla sua famiglia, ma le cose non sono andate come si aspettava. Francesco e la moglie hanno divorziato, e le figlie Giorgia e Anna si sono trasferite in Germania con la madre.

Sei mesi prima dei fatti narrati nella fiction, la madre delle ragazze è morta, e Giorgia e Anna sono tornate dal padre in Italia. Tuttavia, padre e figlie non hanno un rapporto, sono come sconosciuti.

Nel frattempo, Francesco ha accettato una nuova sfida: preparare un gruppo di atleti paralimpici agli Europei e per questo si trasferisce al Centro Sportivo della Nova Lux di Ancona, prestigiosissima società sportiva, al vertice del panorama nazionale per quanto riguarda l'atletica paralimpica italiana.

Episodio 3

Proprio prima dei campionati italiani, Riccardo sembra aver trovato un po' di fiducia dai suoi atleti, ma un nuovo problema sembra subito scalfire la loro serenità: Marzia non si presenta agli allenamenti. Trovarla sarà una corsa contro il tempo, mentre capire cosa c'è dietro alla sua fuga racconterà aspetti nascosti del suo passato.

Nel frattempo, mentre Laura cerca di integrarsi nel gruppo e Christian si accorge di alcuni comportamenti strani di Isabella, Riccardo esce per la prima volta con Alessandra. Che tra i due stia per nascere qualcosa?

Episodio 4

La squadra è ormai pronta per le gare che potrebbero garantire la qualificazione agli Europei e la tensione è alle stelle. Ma le prestazioni sportive di Christian e Laura sono in calo: problemi sentimentali e questioni legali li distraggono dalla pista.

Nel frattempo, Anna cerca conferme nella sua relazione con Elia, che sembra però allontanarsi da lei e avvicinarsi sempre di più a Giorgia, con cui ha una chiara sintonia.

Le due sorelle, il cui legame corre così su un filo sempre più sottile, scopriranno però qualcosa che potrebbe sconvolgere il rapporto con il padre.

Cast

Raoul Bova è Riccardo Bramanti

Vittorio Magazzù è Christian

Enea Barozzi è Elia

Gianluca Gobbi è Freddie

Chiara Bordi è Laura Mattei

Rachele Luschi è Giorgia Bramanti

Giulia Patrignani è Anna Bramanti

Fiorenza D'Antonio è Marzia Giordano

Gaia Messerklinger è Alessandra Federici

Francesca Cavallin è Sofia Calabresi

Le nostre interviste

Dove vedere I Fantastici 5 e quante puntate sono

I Fantastici 5 va in onda da i mercoledì 24 gennaio su Canale 5 in live stremaing su Mediaset Infinity dove sarà possibile recuperarlo, o rivederlo, nei prossimi giorni nella sezione on demand. La fiction ci terrà compagnia per quattro settimane, gli otto episodi sono stati divisi in quattro serate.

