I Fantastici 4: Gli Inizi, il nuovo film Marvel crolla del 79% dopo un'apertura promettente

I Fantastici 4: Gli Inizi dei Marvel Studios sta vivendo un momento delicato al box office nordamericano. Dopo un venerdì d'apertura da 11,7 milioni di dollari, il film ha subito un brusco calo del 79%, una flessione che sta accendendo più di un campanello d'allarme, soprattutto considerando le grandi aspettative che circondavano il debutto della "Prima Famiglia Marvel" nel Marvel Cinematic Universe.

Il reboot MCU regge il confronto interno ma non supera le attese

Nonostante il rallentamento, il film diretto da Matt Shakman sta comunque performando meglio di altri titoli recenti dell'MCU come Captain America: Brave New World e Thunderbolts*.

I Fantastici 4: Gli Inizi, il team al completo

Tuttavia, il segnale resta preoccupante: la curiosità iniziale e le recensioni generalmente positive (86% su Rotten Tomatoes) non sono bastate a sostenere la spinta nei giorni successivi all'uscita. Il passaparola non si è rivelato abbastanza forte da trasformare il film in un vero fenomeno collettivo.

Le scelte strategiche e la concorrenza con Superman

Secondo alcuni osservatori, la decisione di lanciare I Fantastici Quattro in una finestra temporale così vicina al reboot di Superman potrebbe aver penalizzato la corsa del film. Il confronto tra i due kolossal è inevitabile: il titolo DC diretto da James Gunn ha già raggiunto i 534 milioni di dollari globali, mentre il nuovo film Marvel ha toccato quota 170 milioni solo negli Stati Uniti, con la soglia dei 200 milioni attesa entro martedì.

I Fantastici 4: Gli inizi, Pedro Pascal, Ebon Moss-Bachrach e Pedro Pascal

Ambientato in un universo ispirato visivamente agli anni '60, il film vede protagonisti Pedro Pascal nel ruolo di Reed Richards/Mr. Fantastic, Vanessa Kirby come Sue Storm/Donna Invisibile, Joseph Quinn nei panni di Johnny Storm/Torcia Umana e Ebon Moss-Bachrach nel ruolo di Ben Grimm/La Cosa. Completano il cast Julia Garner nel ruolo di Silver Surfer e Ralph Ineson nei panni dell'imponente Galactus. Presenti anche Natasha Lyonne e Paul Walter Hauser, in ruoli ancora misteriosi, mentre John Malkovich è stato tagliato dal montaggio finale, lasciando fuori il suo Red Ghost.

Il reboot Marvel mette al centro non solo lo scontro con un antagonista cosmico come Galactus, ma anche la dimensione intima dei personaggi. La lotta per la sopravvivenza della Terra si intreccia al difficile equilibrio tra eroismo e legami familiari.